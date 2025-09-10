La Bolsa de Tokio cierra con récord por optimismo sobre un recorte de tasas de la Fed

Tokio – La Bolsa de Tokio cerró este miércoles con renovados récords en sus dos principales indicadores, en medio de las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) estadounidense recorte los tipos de interés en su reunión de la próxima semana.

El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, subió un 0,87 %, ó 378,38 enteros, hasta 43.837,67 enteros, superando el anterior cierre récord del 18 de agosto.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, sumó un 0,6 %, ó 18,85 puntos, hasta situarse en 3.140,97 unidades, también un nuevo máximo histórico.

El parqué tokiota abrió ya al alza, contagiada por las máximos en Wall Street ante las expectativas de que el banco central de Estados Unidos opte por bajar las tasas de referencia en su próxima reunión, tras la publicación de unos datos de empleo en ese país más robustos de lo esperado.

El mercado bursátil nipón había caído en la víspera por temor a un sobrecalentamiento después de que el Nikkei rebasara por primera vez la barrera psicológica de las 44.000 unidades y ambos selectivos establecieran máximos intradía.

También influyó en el cierre récord de hoy el buen desempeño de las tecnológicas y las firmas de semiconductores por la esperanzas de un aumento de la demanda vinculada a la inteligencia artificial.

El volumen de negociación de la jornada fue de 4,47 billones de yenes (unos 25.910 millones de euros). EFE

