La banda puertorriqueña Cultura Profética anuncia su nueva gira internacional ‘En bucle’

San Juan – La banda puertorriqueña de reggae Cultura Profética anunció este viernes su nueva gira internacional ‘En bucle’, que comenzará el próximo 31 de julio en Madrid.

Las primeras fechas confirmadas hasta el mes de noviembre incluyen paradas en Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Lima, Ciudad de Guatemala, Tegucigalpa, San Salvador y Quito, entre otras ciudades latinoamericanas.

A continuación, está previsto que la banda ofrezca conciertos en escenarios de Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Chile, Brasil, España, Portugal, Francia, Reino Unido, Países Bajos y Alemania, según el comunicado.

El cierre de la gira será en San Juan de Puerto Rico, donde Cultura Profética dio un concierto gratuito hace una semana ante miles de personas para celebrar el lanzamiento de su séptima producción discográfica, ‘En Bucle’.

En ese evento, que incluyó música, gastronomía y artesanos locales, la banda subió al escenario para interpretar los temas de ‘En Bucle’, además de clásicos como ‘La Complicidad’ e ‘Ilegal’.

Willy Rodriguez, cantante, compositor y bajista de la agrupación, dijo en una reciente entrevista con EFE que este nuevo álbum trata «la intimidad, el hacer tu vida y dar ejemplo con tus pasos».

Cultura Profética, que cumple 30 años de carrera musical este 2026, está integrada también por Omar Silva, Eliut Abisay y Juanqui Sulsona. EFE