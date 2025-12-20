La banda mexicana Grupo Firme regresará a Colombia en 2026 con su gira ‘La Última Peda’

Bogotá – La banda de música regional mexicana Grupo Firme anunció este viernes que regresará a Colombia en 2026 con su gira ‘La Última Peda’, informó el equipo del grupo en un comunicado.

«Con una carrera marcada por récords de asistencia y reproducciones digitales, Grupo Firme se ha consolidado como un fenómeno internacional gracias a éxitos como ‘Ya Supérame’, ‘El Amor de Su Vida’, ‘En Tu Perra Vida’ o ‘Cada Quién’, entre otros», apuntó la información.

La gira por Colombia incluirá paradas en el estadio Atanasio Girardot de Medellín (noroeste), el 18 de abril; en el estadio Pascual Guerrero de Cali (suroeste), el 25 del mismo mes; en el departamento del Meta (sureste), el 27 de junio; en la Arena LMP de Neiva (sureste), al día siguiente; en el estadio Américo Montanini en Bucaramanga (noreste), el 7 de agosto, y en Cúcuta (noreste) el 8 de agosto.

‘La Última Peda’ promete una puesta en escena «impactante», un repertorio «cargado de éxitos» y una experiencia «inolvidable» para todos los seguidores del grupo en Colombia, destacó el equipo de la banda.

La banda agotó en agosto las entradas de su concierto ‘Órale Wey Fest: Mexa’ en el estadio El Campín, con aforo para 39.000 personas, lo que confirmó la influencia del estilo regional mexicano en Colombia.

Fundado en 2014 en Tijuana (Baja California), Grupo Firme se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del regional mexicano gracias a su estilo desenfadado y su cercanía con el público. EFE

