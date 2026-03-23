La ausencia de Lautaro sobrepasa al Inter

Roma.- El Inter de Milán, aún líder de la Serie A pero con más dudas que en ningún otro momento de la temporada, sufre las consecuencias de la baja del argentino Lautaro Martínez, su capitán y mejor jugador: solo ha ganado dos de los últimos siete encuentros.

Una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, sufrida en la ida de dieciseisavos de final de Liga de Campeones ante el Bodo/Glimt, ha condicionado sobremanera el devenir de la temporada ‘nerazzurra’.

Desde su baja, el Inter ha jugado siete partidos. Y solo ha ganado dos de ellos, ante el Lecce y ante el Génova. El resto, dos derrotas y tres empates. Solo siete goles a favor para los de Cristian Chivu en ese período.

La primera de las derrotas, especialmente dolorosa porque supuso la eliminación de ‘Champions’. El Inter dominó, hundió y asfixió a su rival noruego. Pero le faltó gol. Ni Thuram ni Esposito ni Bonny fueron capaces de hacer daño. Fue Bastoni, un central, el que marcó el único tanto interista.

La segunda fue ante el Milan, en el derbi de la ciudad, el partido más importante del año. El Inter fue incapaz de marcar. Otra vez sin si guía ofensivo perdió el duelo y reabrió el ‘Scudetto’.

Otros dos empates en Serie A consecutivos, ante Atalanta y Fiorentina, este último equipo al borde del descenso, han sembrado toda duda en un Inter que parecía rocoso pero que atraviesa una crisis sin su líder. No gana el Inter desde el pasado 28 de febrero.

Sigue siendo el líder, con seis puntos de ventaja respecto al Milan y siete al Nápoles, pero faltan 24 por disputarse. Sus competidores se han puesto el mono de trabajo al ver la debilidad del Inter sin Lautaro.

Y queda aún la Copa Italia, el tercer empate sin Lautaro en estos últimos siete choques. No pudo pasar del empate sin goles ante el Como 1907. Se jugará el pase a la final en San Siro el próximo 21 de abril, ya con Lautaro en el campo.

Su recuperación se estima para el próximo 5 de abril, aprovechando el parón de selecciones, para el duelo ante el Roma que puede cambiar el rumbo. El Inter necesita cuanto antes que vuelva su referente para encaminar, al menos, el ‘Scudetto’, aunque el final de temporada se antoja más igualado de lo que marca la tabla. EFE/ir