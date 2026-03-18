La audiencia de los Óscar cae un 9 % hasta los 17,9 millones, su nivel más bajo desde 2022

Los Ángeles (EEUU) – La audiencia de la 98ª edición de los Óscar del domingo cayó un 9 % hasta los 17,9 millones de espectadores respecto a los 19,7 millones del 2025, alcanzando su nivel más bajo desde 2022.

Disney, propietaria de la cadena que transmite la gala, aseguró en un comunicado este martes que la calificación de este año obtuvo un promedio de 3,92 de audiencia entre adultos de entre 18 y 49 años, lo que también supone una cifra inferior a la del año pasado, en la que contó con 4,54 puntos.

La cifra de este año es la más baja en cuatro años, desde 2022 cuando unos 16,6 millones de personas vieron la gala en directo.

Pese a la baja de este año, la ceremonia dominó la jornada del domingo al situarse como el contenido más visto en todas las franjas demográficas clave, de acuerdo con el comunicado de la empresa.

Además, en redes sociales, la gala registró un aumento del 42,4 % en impresiones, hasta alcanzar más de 184 millones, mientras que las plataformas de la Academia crecieron hasta los 21,6 millones de seguidores, frente a los 19,7 millones del año anterior, con más de 129 millones de visualizaciones de video durante la transmisión.

Asimismo, los Óscar se posicionaron como el tema más comentado a nivel mundial en X durante toda la emisión.

La ceremonia también superó ampliamente a los Globos de Oro de este año, celebrados el 11 de enero, al duplicar su audiencia total (+106 %, frente a 8,66 millones) y su rendimiento en el segmento de 18 a 49 años (+124 %, frente a una calificación de 1,75). JS