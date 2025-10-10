La Asociación de Pastores invita a hondureños a no quedarse en casa y ejercer el voto

Tegucigalpa – La Asociación de Pastores de Tegucigalpa y Comayagüela (APT), pidió mediante un pronunciamiento a sus integrantes y a la ciudadanía en general a ejercer su voto con discernimiento y responsabilidad.

“Estamos a favor de Honduras asimismo, estamos vigilantes para que se respeten los valores y principios bíblicos que han sido fundamento de nuestra nación”, reza el comunicado de la APT donde resalta que como pueblo de Dios, afirman que el voto debe ser un acto de conciencia guiado por la verdad del Evangelio.

La Asociación de Pastores cita el versículo bíblico de Proverbios 29:2 donde refiere que «Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra; mas cuando domina el impío, el pueblo gime».

En tal sentido, instan a todos los hondureños y especialmente a todos los creyentes a no quedarse en casa, sino a ejercer su derecho y deber ciudadano con madurez y fe, analizando los valores, conducta y propuestas de cada candidato.

Asimismo, motivan a los nuevos votantes y a aquellos que, por experiencias o decisiones pasadas, han caído en el desánimo, a comprender que su participación responsable puede marcar una diferencia para el futuro de Honduras. “El cristiano vota con convicción, no por conveniencia”, recuerda.

La APT rechaza todo vínculo con la corrupción, en cualquiera de sus manifestaciones y recuerda que el pueblo cristiano debe oponerse firmemente a quienes han hecho del poder un medio de enriquecimiento personal, manipulación o injusticia social.

“La corrupción destruye la confianza del pueblo, mancha el testimonio público y se opone directamente a los principios de justicia y rectitud que enseña la Palabra de Dios”, recalca tras citar otro versículo que indica que «abomina Jehová al perverso de corazón; más los perfectos de camino le son agradables».

La comunidad evangélica reafirma mediante el comunicado su oposición a toda propuesta o ideología que atente contra el derecho a la vida, desde la concepción y contra la familia según el diseño divino, varón y hembra.

Asimismo las ideologías que atenten contra la libertad de expresar y proclamar la fe cristiana sin censura ni intimidación.

Al tiempo que denuncian las influencias contrarias a la fe, tales como el ocultismo, la hechicería y toda práctica espiritual ajena a Cristo y alertan a no respaldar a quienes promuevan tales prácticas

Finalmente, reitera que la Asociación de Pastores ora por Honduras, por un proceso electoral en paz, justo y bajo la dirección de Dios. VC