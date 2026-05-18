La Asociación de Alcaldes Liberales denuncia retraso de cinco meses de transferencias

Tegucigalpa – La Asociación de Alcaldes y Alcaldesas Liberales de Honduras denunció hoy el retraso de cinco meses de las transferencias municipales que realiza la Administración Central.

En ese orden, la Asociación de Alcaldes y Alcaldesas Liberales de Honduras realizó un llamado al presidente Nasry Asfura para que dé instrucciones a quien corresponde agilizar el pago de las transferencias municipales, ya que son cinco meses de retraso los que se adeudan a las alcaldías del país.

Los municipios, especialmente los de categoría C y D, están enfrentando una situación financiera sumamente difícil, afectando directamente la prestación de servicios públicos, el mantenimiento de infraestructura, la atención social y la ejecución de proyectos en beneficio de nuestras comunidades, argumentó la Asociación a través de un pronunciamiento público.

Las transferencias municipales no son un favor; son un derecho establecido para garantizar el funcionamiento de los gobiernos locales y atender las necesidades más urgentes de nuestro pueblo, subrayó.

Con respeto, pero también con firmeza, solicitamos que este tema sea priorizado para evitar una mayor afectación en los municipios hondureños y en miles de familias que dependen de los servicios que brindan sus alcaldías, acentuó.

Confiamos en que el Gobierno de la República escuchará este llamado en favor del desarrollo, la estabilidad y el fortalecimiento de los gobiernos municipales de Honduras, concluyó la Asociación de Alcaldes Liberales. (RO)