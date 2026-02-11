La ASJ en alianza con Unitec y el CN lanza programa de formación para diputados

Tegucigalpa– La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en conjunto con la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec), lanzó este miércoles el programa “Nueva generación legislativa”, una iniciativa de formación para fortalecer el liderazgo político y la capacidad técnica de los diputados de la nueva legislatura.

–El programa contempla el fortalecimiento de liderazgo, capacidades técnicas y diálogo democrático.

-Las reformas propuestas por ASJ contemplan la democratización del CN, divulgación de las acciones legislativas, remuneración por asistencia y la eliminación del fondo departamental.

Este programa tiene como objetivo impulsar un Congreso Nacional más profesional, transparente y orientado al interés público, alineado con las demandas ciudadanas y los desafíos nacionales. El proceso de formación tendrá una duración de 12 semanas y contempla una credencial académica en incidencia, gobernanza y control legislativo para los legisladores que lo concluyan.

La carta de compromiso que marca el inicio del programa formativo fue firmada por: Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional; Rosalpina Rodríguez, rectora de Unitec, y Carlos Hernández, director ejecutivo de ASJ.

En el marco del lanzamiento, ASJ entregó al CN un compendio de iniciativas, entre ellas un informe diagnóstico sobre la gestión legislativa en el período 2022-2026, una propuesta de reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y una propuesta de ley para el uso, manejo y liquidación transparente de las subvenciones del Congreso Nacional.

La evaluación de desempeño presupuestario, legislativo y político del Congreso Nacional, realizada por el capítulo hondureño de Transparencia Internacional y entregada hoy en el Hemiciclo, reveló que -aunque entre 2022 y 2025 el Congreso Nacional aprobó un presupuesto de L 5,942 millones para su funcionamiento- los resultados legislativos y el cumplimiento de obligaciones fueron deficientes.

Hacia el Congreso que aspiramos

Para responder a los desafíos identificados en el análisis de la gestión legislativa anterior, ASJ entregó al Congreso Nacional dos iniciativas para *reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la eliminación del fondo social departamental y regular los subsidios y subvenciones* como instrumentos de desarrollo económico y social.

La iniciativa de ley presentada por ASJ plantea reformas encaminadas *a democratizar el funcionamiento de la Junta Directiva y las comisiones legislativas,* asegurar que las decisiones se adopten de manera transparente y la regulación objetiva del tiempo de debate legislativo, asignándolo por bancadas.

Entre los mecanismos de transparencia propone la *publicación obligatoria* de agendas, actas, votaciones, asistencias y grabaciones de las sesiones del Pleno, Junta Directiva y comisiones; así como la celebración de audiencias públicas en proyectos de alto impacto.

Las reformas estipulan además el establecimiento de un *sistema de remuneración proporcional por asistencia,* vinculando el pago a los diputados con el desempeño efectivo de sus funciones legislativas.

De igual forma, ASJ presentó una iniciativa de ley para *la gestión, manejo, control y fiscalización de subsidios y subvenciones,* como sustitución de prácticas que han perpetuado esquemas de clientelismo político y opacidad en el uso de fondos públicos.

El documento plantea procesos para garantizar que los recursos públicos lleguen a las comunidades y poblaciones beneficiarias a través de unidades ejecutoras idóneas, y así *evitar que los diputados administren, ejecuten o manejen cheques, cuentas o beneficiarios* de subvenciones.

Con estas iniciativas, ASJ reafirma su compromiso desde la sociedad civil en el fortalecimiento de la institucionalidad, la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas ante la ciudadanía y el uso eficiente de los recursos públicos en favor de la población más vulnerable.