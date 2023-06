La argentina María Becerra espera impulsar una expansión de su carrera con “Corazón Vacío”

Miami – La cantautora argentina María Becerra lanzó este viernes “Corazón Vacío”, una canción sobre el abandono con la que espera, según dijo a EFE, impulsar una expansión de su carrera hacia nuevos territorios y públicos, e incluso hasta la actuación.

“Me estoy esforzando mucho para ampliar mi proyección global. Para eso estoy aprendiendo inglés. Hace poco hice una canción con un artista de Estados Unidos cantando en inglés, que todavía no salió”, indicó Becerra en Miami, donde celebra el ser la segunda latina más escuchada en la plataforma Spotify, únicamente detrás de la colombiana Karol G.

Aseguró que ya tiene listas «canciones con gente de Francia, con gente de Brasil”.

“Yo me pongo a cantar en cualquier idioma. A mí me fascina siempre desde el lado del respeto, obviamente, y me encanta cualquier género y me gusta aprender de las culturas, nutrirme y envolverme en eso. Siento que eso es lo que hace a mi visión una visión global», expresó.

Pero además le brillan los ojos cuando habla de la actuación. “Es un sueño. En mi adolescencia hice teatro, hice obras de teatro en comedia musical. Es algo que está en mi futuro”, vaticinó.

“Me han llamado de algunas series, de algunas películas, pero todavía no he aceptado algo porque quiero estar en algo muy copado (muy bueno). No es por egocentrismo o algo así. Es porque la música es mi prioridad y para parar tiene que ser algo que valga mucho la pena”, expuso.

Desde su irrupción en la música pop urbana con el lanzamiento de su primer disco de duración extendida, “222”, en 2019, Becerra ha demostrado ser una artista en constante evolución.

La nena de Argentina

Actualmente tiene tres álbumes a su nombre, incluyendo su reciente lanzamiento “La nena de Argentina” y una canción en una película de Hollywood (“Te Cura”, que es parte de la banda sonora de “Rápidos y furiosos X”), así como un ejército de más de 20 millones de seguidores en sus redes sociales.

“Hace mucho tiempo que estoy en las redes, que estoy juntando mucho público que me respalda, que me sigue, que me quiere. Son como familia. Me llegan mensajes que me dicen ‘siento como que fueras mi hermana, que fueras mi amiga, siento que te conozco hace mucho tiempo’. Mensajes de madres que me dicen ‘siento que fueras como mi hija’. Y digo ¡guau, que honor!”, confesó.

Nacida en el año en 2000 en la ciudad de Quilmes, en el sureste del Gran Buenos Aires, Becerra comenzó a los 12 años subiendo a Facebook sus videos cantando sus canciones favoritas. En 2015, uno de sus monólogos se viralizó, consiguiendo un millón de visualizaciones en menos de un día, lo que la convenció de saltar a YouTube.

Becerra descarta que haya un secreto para esa cercanía que tiene con el público. “Yo me muestro normal, como soy. No trato de aparentar nada. Tampoco soy una persona a la que le guste mostrar las cosas materiales. Siento que mis logros más importantes van por otro lado. No sé si tengo la ropa más cara o no. Creo que a la gente le gusta eso”, explicó.

Con esa política de autenticidad, decidió contar en el video de “Corazón Vacío” la historia de mujeres “muy cercanas” de su familia que se convirtieron en madres solteras.

Su meta final es convertirse en una artista “que hace de todo y todo bien” como Shakira o Jennifer López.

“Jennifer López me fascina. Reina latina divina que actúa increíble, que también las pasó porque la primera vez que actuó la criticaron muchísimo. Y ella se hizo fuerte y tiene una actitud, un talento, el aguante, la resistencia que tiene todavía con la edad que tiene, el profesionalismo, todo. Hablemos de cómo se ve. Increíble, realmente. Un ejemplo a seguir”, afirmó.

Entre sus planes también figura la maternidad. Para ella es “algo que está en el futuro”.

“Me encantaría tener una nenita. No está planificado por ahora, pero cuando pase y de la forma que pase, será bienvenido”, finalizó. EFE