La aprobación del presupuesto y lograr la eficiencia del gasto, entre los retos de nueva administración

Tegucigalpa – La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Amparo Canales, indicó este jueves que la administración del presidente Nasry Asfura ha generado esperanzas de que pueda generar las condiciones para facilitar un entorno económico para la inversión.

“El presidente Asfura ha reiterado que priorizará en atraer inversión, ha dado las primeras gestiones adelantadas en la visita que tuvo a Estados Unidos y a Israel”, dijo.

La economista destacó que en este sentido es importante hacerle frente a los desafíos que tiene y uno es la aprobación del presupuesto, lograr la eficiencia en la calidad del gasto, la reducción o fusión de instituciones.

“Creo que esta es una buena señal, pero vamos a esperar a ver los resultados y que hayan reglas claras en esto, qué instituciones van a entrar en este proceso, cuál será el impacto que tendrá”, afirmó al advertir que puede correrse el riesgo de perderse la experiencia que puede haber en ciertas instituciones. VC