La apertura de Delcy Rodríguez en medio de la tragedia: ¿sostenible o definitiva?

Caracas – El desbloqueo parcial de X, la incipiente apertura a la prensa internacional y la aceptación de ayuda humanitaria ante la emergencia generada por los devastadores terremotos en Venezuela han evidenciado el pragmatismo de Delcy Rodríguez para la supervivencia política del chavismo, según analistas consultados por EFE.

A lo que en enero comenzó como una especie de ensayo basado en la excarcelación selectiva de presos políticos, el regreso de las protestas callejeras y la salida de la clandestinidad de la dirigencia opositora se han sumado estas medidas como una forma de aliviar la presión interna y de proyectar una imagen de cooperación ante la comunidad internacional.

Rodríguez, que asumió como jefa de Estado encargada tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, efectivamente ha mostrado «gestos» de apertura política, explican el analista Piero Treppiccione del Centro Gumilla y el sociólogo y defensor de derechos humanos Rafael Uzcátegui de Laboratorios de Paz.

Pero, advierten, es algo circunstancial o momentáneo empujado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio que han dejado más de 4.300 muertos y cientos de daños a infraestructuras para los que el Estado no tiene suficiente capacidad de respuesta.

Coinciden en que se trata de un ejercicio de supervivencia política, donde el Gobierno utiliza la flexibilización como una válvula de escape temporal para intentar ganar legitimidad en medio de la peor catástrofe natural de los últimos 100 años.

«La motivación más que de apertura o de conciliación a nivel de actores políticos es un tema de condicionamiento y está atado a una especie de metamorfosis o de mutación de los factores de poder en el país para surfear o sobrellevar ese esquema de tutelaje geopolítico» que mantiene Estados Unidos sobre Venezuela tras capturar a Maduro en un ataque militar a Caracas, indicó Treppicione.

«Todas las decisiones que está tomando Delcy Rodríguez en este momento tienen un único destinatario, que es el Gobierno de Estados Unidos», añadió, por su parte, Uzcátegui.

«Abriendo canales diplomáticos»

Tras el doble terremoto, Rodríguez declaró un estado de emergencia y el despliegue de los cuerpos de rescate en los siete estados afectados, pero durante las primeras 72 horas fueron escasos. Los equipos de salvamento comenzaron a verse con la llegada de rescatistas de distintos países aliados como EE.UU. o México, pero también de naciones con las que Venezuela no tiene relaciones diplomáticas: Chile, Argentina, El Salvador, Israel o Canadá.

«Eso puede abrir o puede estar abriendo (…) canales diplomáticos, está abriendo vías de comunicación entre distintos factores políticos que ayudan pero fundamentalmente, digamos, aquí falta todavía la sinceridad», indicó Treppicione.

«No es mentira que todavía no hay confianza, no hay una confianza absoluta o no hay una confianza lo suficientemente amplia como para avanzar, pero al menos, al menos, digamos, en ese proceso de mutación, de adaptación y de pragmatismo político», sostuvo.

En paralelo a esta apertura con estos países ocurrió también el desbloqueo de X en algunas operadoras privadas como Digitel y Movistar, luego de casi dos años de suspensión por orden del entonces presidente Maduro que acusó a la red social de sembrar violencia en un clima de crisis postelectoral tras los cuestionamientos a su reelección.

La red se mantiene bloqueada en la estatal empresa de telecomunicaciones Cantv, según la ONG VE Sin Filtro.

Y, al mismo tiempo, se permitió el ingreso de periodistas internacionales, cuya entrada hasta entonces, debía ser procesada a través de un complicado y largo proceso para la entrega de visas de trabajo y tras años de restricciones y censura que llevaron al cierre de cientos de emisoras de radio, canales de televisión, periódicos y salida de medios extranjeros.

Queda por ver si este pragmatismo político y diplomático, acelerado por las emergencia surgida por los terremotos, representa el inicio de una nueva etapa o si, por el contrario, se trata apenas de una tregua táctica del oficialismo para ganar oxígeno ahora que además se ha vencido el plazo constitucional para la convocatoria a elecciones tras la captura de Maduro. JS