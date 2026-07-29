La Amazon rusa busca espacio en Kazajistán tras sufrir masivos ataques ucranianos en Rusia

Moscú – La empresa de comercio electrónico Wildberries, la Amazon rusa, busca almacenes disponibles en la vecina Kazajistán para trasladar sus operaciones logísticas después de los masivos ataques ucranianos contra sus instalaciones, que le han ocasionado pérdidas multimillonarias, informó este miércoles la prensa rusa.

La empresa, que gestiona el mayor negocio de comercio electrónico del país con un volumen de 6.1 billones de rublos (unos 76,000 millones de dólares) en base a datos del año pasado, busca un espacio de 100,000 metros cuadrados disponible en Kazajistán para almacenar sus productos, según fuentes del diario Kommersant.

Wildberries trata así de proteger parte de sus operaciones de los constantes ataques ucranianos que empezaron a golpear con drones sus instalaciones el 18 de julio y que desde entonces han arrasado casi dos decenas de sus almacenes.

En Almaty, Kazajistán, ya se está construyendo una instalación de más de 100,000 metros cuadrados, y se prevé que finalice la obra de otra instalación de 160,000 metros cuadrados en Astaná, en el mismo país.

Según Kommersant, todos los esfuerzos organizativos de Wildberries se centran actualmente en la redistribución de mercancías entre diversos almacenes para mejorar su rotación y garantizar la sostenibilidad económica de sus socios.

Fuentes de una empresa que trabaja desarrollando el negocio de Wildberries hablaron con la prensa rusa sobre las dificultades de encontrar instalaciones adecuadas, y que actualmente en el país tan solo hay 130,000 metros cuadrados disponibles y repartidos por varias ciudades.

Debido a que tanto Rusia como Kazajistán son miembros de la Unión Económica Euroasiática, las mercancías pueden circular libremente, por lo que no deben existir problemas aduaneros.

Sin embargo, puesto que los productos deberán recorrer más distancia, se espera que aumenten los costes operativos, ello en medio de una crisis por falta de combustible en todo el país también provocada por los ataques ucranianos, en este caso contra instalaciones petroleras en Rusia, pero que también han afectado a Kazajistán.

Expertos citados por Kommersant aseguran que la empresa ya buscó nuevos espacios dentro de Rusia, pero los arrendatarios se muestran reacios a firmar contratos de alquiler con Wildberries, ya que dicho inquilino convierte el inmueble en un objetivo declarado para Ucrania.

Anteriormente, Kommersant estimó en un 8 % la pérdida de la capacidad logística de Wildberries (555,200 metros cuadrados) por los ataques ucranianos, pero únicamente contabilizó los ataques contra los complejos de Elektrostal en la región de Moscú, el de la región de Tambov, el de Krasnodar y el de Nevinnomissk, en la región de Stávropol.

Este martes el Kremlin aseguró que la situación de los ataques con drones contra los almacenes de Wildberries estaba «bajo control del Gobierno».

Hoy mismo un almacén de la empresa de logística fue atacado por drones ucranianos en la región de Riazán, a 170 kilómetros al sureste de Moscú. EFE