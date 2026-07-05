La Alta Costura envuelve París con moda de lujo a partir del lunes

París – Treinta firmas del universo de la Alta Costura presentan sus colecciones otoño-invierno 2026/27 a partir del lunes y hasta el próximo jueves en la capital francesa.

Una vez más, grandes de la moda y los accesorios de lujo, como Chanel, Dior, Elie Saab, Schiaparelli o Stéphane Rolland, entre los más destacados, no faltarán a la cita.

Se han programado desfiles en diferentes puntos de París para atraer la atención de la prensa especializada, los clientes, así como el público en general, y eso también por los invitados famosos que acudirán a ellos.

Como es sabido, la Alta Costura es un término registrado, del que pueden hacer uso firmas que crean piezas a mano, con los mejores materiales y a la medida de la clienta, en sus diferentes talleres.

Son propuestas que se dan a conocer por medio de desfiles, y con un número determinado de looks dos veces al año. Es la Fédération de Haute Couture et de la Mode (Federación de la Alta Costura y de la Moda) la que la regula, así como la que fija su calendario oficial.

La creó el inglés Charles Frederick Worth en París en 1858. Y se caracteriza, además de por la calidad de los materiales empleados para hacerla realidad, por unos precios sumamente elevados, así como por los cientos de horas que requiere la confección de sus prendas.

Si bien la presencia española estuvo asegurada con Juana Martín durante varios años, en esta ocasión la cordobesa, Premio Nacional de Diseño de Moda 2025 en España, no presentará ninguna colección.

Igualmente estarán ausentes el francés Julien Fournié y los italianos Giambattista Valli y Valentino. El director artístico de esta última casa, Alessandro Michele, ha preferido organizar un único pase al año, en lugar de los dos que suelen ser habituales.

Como novedad, la primera colección del también italiano Pierpaolo Piccioli de Alta Costura para Balenciaga se podrá ver el jueves por la mañana.

Entre los treinta nombres, figuran miembros permanentes de la Cámara Sindical de la Alta Costura, miembros correspondientes, así como firmas invitadas, que son la mayoría.

Coincidiendo con este evento tan mediático a nivel internacional, nombres del mundo de la Alta Joyería, como es el caso de Chanel, Chaumet, Damiani, Hermès, Mikimoto, Van Cleef & Arpels, entre otros, aprovecharán igualmente para dar a conocer sus novedades en exclusivos espacios de la capital del Sena.

Junto a la Alta Costura y a la Alta Joyería, exclusivos nombres dedicados a los complementos de gran lujo, como Joseph Duclos, Moynat y Roger Vivier, presentarán a prensa y a los clientes sus últimas colecciones.

Por último, esta semana se organizan en París dos subastas de moda. Una la de Martin Margiela, para sacar a la venta su archivo personal, lo que incluye documentos y prendas inéditas. La otra será la sexta, y al parecer la última, del legado de Karl Lagerfeld, con más de mil dibujos, objetos que le pertenecieron e iPods. EFE