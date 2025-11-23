La agroalimentación española se fija en los extranjeros para cubrir vacantes

Madrid – Las empresas de la industria y de la distribución alimentaria de España multiplican la búsqueda de fórmulas para captar trabajadores y cubrir vacantes, con un foco especial en los extranjeros e incluso en los españoles que un día emigraron.

Voces de toda la cadena agroalimentaria insisten en que la falta de personal crece y, por ello, estudian soluciones como la contratación en origen -habitual en la agricultura, pero no en otros sectores- o planes para captar talento en trabajos de difícil ocupación.

Representantes de las empresas y de los sindicatos han reconocido a EFE que el papel de los extranjeros es fundamental y su contratación será «clave» para sostener el sector, pero discrepan sobre las soluciones.

¿Un plan de inmigración?

El presidente de la asociación de empresas de gran consumo Aecoc, Ignacio González, defiende en diferentes foros un plan de inmigración «capacitado y ordenado», dentro de un triángulo de soluciones (junto con la atracción de talento y la valoración del trabajador senior).

«Hay una escasez de talento muy acuciante en algunos puestos y buscamos nuevas fórmulas para insertar trabajadores, lo que está por venir es peor, una falta de relevo en la población activa», advierte la responsable de gestión del talento, gestión y empleabilidad de Aecoc, Maite Saeta.

La representante de Aecoc -que agrupa a industria, distribución e incluso empresas del sector primario- indica que las cadenas han puesto en marcha escuelas de productos frescos o de comercio, que les «nutran» de esos perfiles difíciles.

Menciona, además, el proyecto de la región de Cataluña para promover la formación profesional ocupacional, según las necesidades de las empresas, en el que están implicadas firmas como Carrefour o El Corte Inglés, para trabajos como el de carnicería.

Pero Saeta explica que, para atraer talento, haría falta ampliar esa formación profesional adaptada en otras comunidades autónomas.

En cuanto al reclutamiento de extranjeros, lo ha considerado «clave», e incide en la importancia de que se agilice la convalidación de títulos o incluso de permisos de conducir.

Precisamente el perfil de conductores de transporte de mercancías es uno de los que más escasea.

¿Contratar en origen? ¿Temporeros en los supermercados?

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicó en mayo un cambio normativo para contratar extranjeros en los países de origen para extender la posibilidad de que vengan a España para las campañas al modo que hasta entonces solo se había permitido en la agricultura, por ejemplo para la recogida de la fresa.

Según explica la secretaria de Migraciones del sindicato CCOO, Sofía Castillo, consiste en que las autoridades regionales españolas y las patronales empresariales supuestamente evalúan los sectores con necesidad de trabajadores, junto con las organizaciones de trabajadores.

Castillo matiza que, en la práctica. muchas veces no se convocan las reuniones y las partes implicadas van por otros cauces.

Sobre la contratación en origen, que podría ser un recurso para disponer de cupos de inmigrantes en las ventas de Navidad o rebajas, la representante sindical dice que habría que evaluar antes si en España ya hay personas que pueden cubrir esos empleos: «Si no, será un ‘dumping’ sobre los trabajadores que residen en España».

«No estamos en contra de que vengan extranjeros, pero con garantías y no de forma irregular», subraya.

Escuelas para formar en productos frescos

Un informe del Instituto Cerdá apunta como solución las escuelas de productos frescos para formar en carnicería, pescadería, charcutería y panadería.

Uno de ellos, la Escuela de la Tierra, ofrece a migrantes en situación irregular alojamiento y formación en oficios agrarios que les permite lograr un certificado de profesionalidad.

Aecoc apunta también el programa Incorpora con la Fundación La Caixa para personas en riesgo de exclusión.

Por su parte, la cadena de supermercados Gadis se unido al Plan Retorna del gobierno regional Galicia (noroeste español), que facilita a los emigrantes de la zona y sus descendientes la oportunidad de regresar y desarrollar un proyecto de vida. EFE

(vc)