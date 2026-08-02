La adolescente rusa Kristina Liutova conquista Memphis en su debut en la WTA

Washington – La adolescente rusa Kristina Liutova, de 16 años, conquistó este domingo el Clásico de Memphis, en Estados Unidos, en su debut en el circuito WTA tras remontar un set en contra ante la checa Darja Vidmanova.

Liutova se impuso a Vidmanova por 1-6, 6-1 y 6-3 en poco más de dos horas. La rusa, número 229 de la WTA, adelantará más de cien posiciones en el ranking este lunes, hasta el puesto 126.

La rusa desperdició tres bolas de partido al saque con 5-2, pero selló el título en la cuarta, esta vez al resto, en el siguiente juego.

En su camino hacia el título, que empezó en la ronda previa, se deshizo, entre otras, de su compatriota Ekaterina Alexandrova, número 19 del mundo. También derrotó a la estadounidense Caty McNally y a la australiana Maya Joint, ambas en el ‘Top 100’.

Liutova se convierte en la primera jugadora de 16 años o menos en ganar un título desde que la estadounidense Coco Gauff lo hizo en 2019 en Linz.

También es la primera jugadora en conquistar un torneo en su debut desde la rusa, nacionalizada uzbeka, Maria Timofeeva, que lo logró en Budapest en 2023.

Liutova llegaba a Memphis tras conquistar este año los torneos de Las Vegas (Nevada), Indian Harbour Beach (Florida) y Sumter (Carolina del Sur), los tres del circuito de desarrollo ITF, antesala de la WTA. EFE