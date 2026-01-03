La Administración Trump notificó al Congreso después de atacar a Venezuela, según CNN

Washington.- La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, notificó a líderes del Congreso después de comenzar la operación relámpago en la que atacó Venezuela y capturó al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, informó este sábado la cadena CNN.

Según una fuente con conocimiento de los hechos citada por este medio, miembros del Gobierno Trump comenzaron a alertar a los legisladores después de comenzado el operativo, en una ruptura con los procedimientos habituales de Administraciones anteriores, que habían notificado al Congreso antes de lanzar acometidas militares.

El anuncio de Trump notificando que fuerzas de Estados Unidos realizaron «con éxito un ataque a gran escala» en suelo venezolano para capturar a Maduro y trasladarlo fuera del país por vía aérea tomó por sorpresa a varios senadores y congresistas, incluyendo miembros de los comités que supervisan a las Fuerzas Armadas del país.

Poco después del mensaje de Trump, el senador republicano Mike Lee afirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, le informó que Maduro había «sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos».

Según Lee, este modo de operar cae dentro de la autoridad presidencial consagrada en la Constitución para «proteger a personal estadounidense de ataques inminentes», pese a que el poder de declarar la guerra a otro país recae en el Congreso.

Varios legisladores demócratas han condenado las acciones de esta madrugada. El senador por Arizona Rubén Gallego dijo en un mensaje de X que «es vergonzoso» que EE.UU. haya pasado de «ser el policía mundial a ser el abusador mundial en menos de un año» e insistió en que «no hay ninguna razón» para esta operación.

«Sin la autorización del Congreso, y con la gran mayoría de los estadounidenses opuestos a la acción militar, Trump lanzó un ataque injustificado e ilegal contra Venezuela», advirtió el representante demócrata, Jim McGovern, quien criticó que de pronto haya «fondos ilimitados para la guerra» cuando muchos estadounidenses sufren por falta de fondos para beneficios de salud.

La operación, a la que Trump habría dado luz verde días atrás, incluyó un gran despliegue de helicópteros Chinook y otros activos de las fuerzas especiales para capturar a Maduro, que habría sido sacado del país en una de estas aeronaves, según fuentes citadas por la cadena FoxNews.

El presidente republicano ofrecerá una rueda de prensa esta mañana desde su residencia en Mar-a-Lago (Florida), en la que se espera que esclarezca si va a solicitar la autorización del Congreso para nuevas posibles acciones en Venezuela y ofrezca más información sobre el paradero del gobernante venezolano, acusado formalmente en EE.UU. de conspiración para el narcoterrorismo. EFE/ir