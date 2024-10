La actriz Sigourney Weaver, León de Oro honorífico en la Mostra de Venecia

Roma – La actriz estadounidense Sigourney Weaver será galardonada con el León de Oro honorífico del 81º Festival de cine de Venecia, anunciaron este viernes los organizadores del certamen, que arrancará el próximo 28 de agosto.

La actriz de clásicos como ‘Gorilas en la niebla’ (‘Gorillas in the Mist: The Story of Dian Fossey’, 1988) o la saga ‘Alien’ se ha declarado “verdaderamente honrada” por recibir este galardón.

“Recibir este premio es un privilegio que comparto con todos los directores y colaboradores con los que he colaborado, con quienes he trabajado con el paso de los años. Acepto con orgullo este premio”, agradeció en un comunicado.

El director de la Mostra, Alberto Barbera, sostuvo que “una actriz del calibre de Sigourney Weaver tiene pocas rivales”, gracias a su “importante formación teatral”, a su comprobada versatilidad y a su dilatada carrera como todo un icono, sobre todo como la teniente Ripley en el ‘Alien’ de Ridley Scott.

“Pronto se convirtió en una figura emblemática de los ochenta, cuando adquirió la imagen de una heroína sin precedentes en el género de acción, capaz de resistir victoriosamente el duelo con modelos masculinos que hasta aquel momento habían dominado el cine épico y de aventuras”, apuntó Barbera.

Tras este hito, indicó, Weaver “abrió otros caminos” en su “incesante búsqueda de identidad”, que la llevó al cine de autor, al infantil o a la comedia, “huyendo de las etiquetas” preconcebidas.

“El León de Oro honorífico es el debido reconocimiento a una estrella que ha sabido construir puentes entre el cine de autor más sofisticado y las películas que dialogan con el público de forma menos rígida y original, sin renunciar a sí misma”, agregó.

Además de Sigourney Weaver, este año recibirá este reconocimiento a la trayectoria el cineasta australiano Peter Weir, autor de películas como ‘El show de Truman’ (‘The Truman Show’, 1998) o ‘El club de los poetas muertos’ (‘Dead Poets Society’, 1989).

El programa oficial del Festival de Venecia será anunciado en una rueda de prensa el próximo 23 de julio. EFE

