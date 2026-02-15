La actriz Maya Hawke se casa con el músico Christian Lee Hutson

Nueva York – La actriz Maya Hawke, conocida por su papel de Robin Buckley en ‘Stranger Things’ se casó este sábado, día de San Valentín, con el músico Christian Lee Hutson en la ciudad de Nueva York, según publicaron este domingo las revistas People y Hola.

Hawke, de 27 años, y Hutson, de 35, se dieron el sí quiero en una ceremonia en la iglesia St.George’s Episcopal, en Manhattan, a la que asistieron los padres de ella, los actores Uma Thurman e Ethan Hawke, así como varios de sus compañeros de reparto de la serie de Netflix.

De acuerdo con las revistas, la pareja empezó su relación a principios de 2022 y la han mantenido fuera de los focos, apareciendo juntos en algún evento de alfombra roja, pero se conocen desde hace años y colaboraron en el álbum de Hawke ‘Chaos angel’ (2024).

Hawke aparece en las fotos de su gran día caminando por las calles de la ciudad radiante, con un vestido blanco sin mangas y con cuello de barca, mientras que Hutson luce un traje con chaleco clásico, en blanco y negro, con pajarita.

Entre los invitados estaban los actores de ‘Stranger Things’ Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton y Joe Keery, así como Iris Apatow y su novio Sam Nivola, según prensa del corazón. EFE