La actriz Jennifer Lawrence, Premio Donostia del 73 Festival de Cine de San Sebastián

San Sebastián (España) – La actriz estadounidense Jennifer Lawrence recibirá uno de los premios Donostia de la 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 19 a 27 de septiembre.

Este es el segundo Premio Donostia anunciado por el certamen que se celebra en la ciudad de San Sebastián (norte) para su edición de 2025, después de conocerse el que se entregará a la productora española Esther García, vinculada al cine de Pedro Almodóvar en la empresa El Deseo.

Jennifer Lawrence (Kentucky, EEUU, 1990), famosa mundialmente por interpretar «The Hunger Games», una de las sagas más exitosas, es ganadora de un Óscar, tres Globos de Oro, un BAFTA y un premio del Sindicato de Actores.

La intérprete estadounidense, ganadora de un premio Óscar en 2012 por ‘Silver Linings Playbook’, se convierte así en el Premio Donostia más joven de la historia con 35 años y recibirá el galardón en una gala que se celebrará el 26 de septiembre en San Sebastián (norte).

Tras recibir el premio, con el que el Festival reconoce toda su carrera, se proyectará su último trabajo ‘Die My Love’, en el que participa también como productora y que dirige Lynne Ramsay. La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes.

Durante dos décadas ha participado en cerca de 40 películas de diferentes géneros, entre las que destacan, además de las ya citadas, ‘The Burning Plain’, de Guillermo Arriaga; ‘The Beaver’, de Jodie Foster; ‘Serena’, de Susanne Bier; ‘Red Sparrow’, de Francis Lawrence; ‘Mother!’, dirigida por Darren Aronofsky; y la saga de ‘The Hunger Games’ y ‘X-Men’.

En los últimos años se ha implicado como productora en películas que también ha protagonizado, como ‘Causeway’, de Lila Neugebauer, ‘No Hard Feelings’, de Gene Stupnitsky, y ‘Die My Love’.

Conocida también por sus reivindicaciones feministas en pro de la igualdad entre actores y actrices, Jennifer Lawrence está casada con el galerista de arte Cooke Maroney. Ambos son padres de un hijo.

El Premio Donostia es un galardón de carácter honorífico, creado en 1986 dentro del Festival de San Sebastián, con la finalidad de atraer a estrellas internacionales y que el premiado exhiba alguna película una vez terminada la ceremonia de entrega.

El primer Premio Donostia lo recibió el actor estadounidense Gregory Peck, protagonista, entre otras obras, de «Matar a un ruiseñor (1961).

En 2024 este galardón lo recibieron la actriz australiana Cate Blanchett y el director de cine español Pedro Almodóvar. EFE