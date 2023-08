La actriz española Mónica Pont denuncia un asalto en su residencia en México

Ciudad de México.- La actriz española Mónica Pont, quien reside en la Ciudad de México junto a su hijo, el piloto de F3 Javier Sagrera, denunció este miércoles que la asaltaron a punta de pistola hace varios días en su domicilio, por lo que advirtió a quien viaje al país con artículos de lujo.

«Quiero advertir e intentar evitar que cualquier persona que llegue a este país con relojes, joyas o cambie dinero en efectivo en las casas de cambio del aeropuerto, no lo haga. Existe actualmente una banda en el aeropuerto de la CDMX (Ciudad de México) que te sigue hasta tu casa y no tiene reparos en dispararte para robarte lo que lleves encima», escribió la actriz en su perfil de Instagram.

Pont, quien ha aparecido en series como «Hostal Royal Manzanares» o «¡Mira quién salta!», padeció el asalto, según informan medios locales, cuando regresaba de pasar unos días en Cancún, en el ascensor de su casa, donde le pidieron a ella y a su hijo que le entregaran sus relojes Rolex.

Entonces el portero se enfrentó al asaltante, quien le disparó y logró que madre e hijo le entregaran los relojes que, según un canal de televisión mexicana, estarían valuados en 20.000 euros (unos 21.849 dólares).

El trabajador tuvo que ingresar a un hospital donde continúa en estado crítico.

«Gracias por vuestro apoyo y por favor si pueden recen por la vida de Manuel, mi portero, que en un acto de heroísmo se jugó la vida para intentar protegernos», escribió Pont.

También declaró a medios que «aquí (en México) no importa la vida, no tiene valor, por lo que no dudarán en matarte si hace falta para robarte».

Esto sucede apenas 10 días después de que el artista español Miguel Bosé denunciara haber sido asaltado en su domicilio por un comando de diez personas que lo retuvo a él y a sus hijos durante dos horas. EFE

