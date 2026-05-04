La actividad del sistema financiero y asegurador continúa impulsando la economía hondureña

Tegucigalpa – El sistema financiero y asegurador hondureño continúa mostrando un desempeño positivo, contribuyendo al dinamismo económico del país y fortaleciendo la confianza en sus instituciones, de acuerdo con cifras oficiales de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

–Cifras de la CNBS evidencian este rol, con Grupo Ficohsa destacando en el primer lugar en activos y primas a nivel nacional.

Los resultados más recientes del regulador evidencian un comportamiento estable del sector, en el que Banco Ficohsa se posiciona en el primer lugar en activos con un total de US$8,921 millones, consolidando su presencia dentro del sistema financiero nacional. En paralelo, en el sector asegurador, Ficohsa Seguros lidera el ranking de primas con una participación de mercado del 24%.

Estas cifras reflejan no solo la evolución del sistema, sino también la capacidad de las instituciones financieras y de seguros para acompañar el crecimiento de la economía hondureña, facilitando el acceso a financiamiento, promoviendo la inversión y fortaleciendo la cultura de protección en el país.

En conjunto, el sistema financiero alcanza activos totales por US$46,290 millones, lo que evidencia su relevancia como uno de los pilares del desarrollo económico nacional. Dentro de este entorno, la participación de Ficohsa en ambos segmentos responde a una estrategia integral que combina banca y seguros, permitiendo atender de manera más completa las necesidades de personas y empresas.

El desempeño del sector también está vinculado a una visión de largo plazo enfocada en sostenibilidad, inclusión financiera e innovación, elementos clave para ampliar oportunidades y generar mayor impacto en distintos sectores productivos.

En este contexto, el desempeño del sistema financiero y asegurador continúa siendo factor clave para la estabilidad macroeconómica del país, facilitando el flujo de recursos hacia los distintos sectores productivos y fortaleciendo las condiciones para un crecimiento sostenido.