La abogada detenida en El Salvador Ruth López es premiada por defensa al Estado de derecho

San Salvador – La abogada salvadoreña Ruth López, detenida desde mayo de 2025 y crítica del Gobierno de Nayib Bukele, fue distinguida con el Premio Sir Henry Brooke 2026 por su labor en defensa del Estado de derecho, un galardón que representa el sexto recibido por la activista.

El premio es otorgado por la Alliance for Lawyers at Risk, una red internacional con sede en el Reino Unido que respalda a abogados perseguidos por su defensa del Estado de derecho, informó este martes la reconocida organización Cristosal, a la que pertenecía la abogada.

«A lo largo de su distinguida carrera, la señora López ha estado a la vanguardia de la denuncia de la corrupción, la defensa del acceso a la justicia para los migrantes y la documentación de la erosión de las instituciones democráticas en El Salvador», apuntó la red internacional en un escrito publicado en su página web.

La red lamentó que «López está actualmente bajo custodia, tras ser detenida en mayo de 2025, y se le ha negado el acceso efectivo a una representación legal».

De acuerdo con la organización, la abogada fue seleccionada entre un campo extraordinario de candidatos, que incluía destacados defensores y defensoras de los derechos humanos de Brasil, China, Honduras, México, Filipinas, Tailandia y Vietnam.

El Premio Sir Henry Brooke 2026 representa el sexto reconocimiento al trabajo y a la trayectoria de López, siendo el quinto a nivel internacional, según Cristosal.

La activista, que se desempeñó como jefa del área Anticorrupción de Cristosal y reconocida por la BBC en 2024 como una de las mujeres más influyentes del país centroamericano, fue detenida el 18 de mayo pasado bajo acusaciones de enriquecimiento ilícito.

Ruth investigó casos de corrupción, defendió el acceso a la información pública y exigió rendición de cuentas a las instituciones del Estado, incluso frente a fuertes presiones y riesgos personales, apuntó Cristosal.

«Intentaron callarla con cárcel, pero solo lograron multiplicar su voz. Ahora Ruth es un referente internacional de decencia y valentía», agregó.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de López y del abogado Enrique Anaya, también detenido y crítico del Gobierno de Bukele, porque enfrentan un «riesgo de daño irreparable» a sus derechos a la vida, integridad y salud.

Sin embargo, organizaciones, como Cristosal, han denunciado que algunas de estas medidas no han sido implementadas. JS