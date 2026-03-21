(VIDEO) L.7.44 sube la súper, L.12.77 el queroseno y L.8.56 el diésel a partir del lunes

Tegucigalpa – Descomunales incrementos a la estructura del precio de los combustibles se registrará en Honduras a partir del lunes 23 de marzo, informó este sábado la Secretaría de Energía.

– En el caso de la gasolina regular y diésel, el gobierno aplica un subsidio del 50 %, es decir que sin este mecanismo el aumento sería el doble.

La gasolina súper aumenta 7.44 lempiras, es decir que su nuevo precio será de 120.68 por galón.

En tanto, la gasolina regular sube 4.98 lempiras, y el valor en bomba será de 106.35 por galón.

El diésel, que es el derivado del petróleo más usado en Honduras, sube 8.56 lempiras, llegando a un costo de 108.26 por galón.

El ingeniero Miguel Gámez, Director General de Hidrocarburos y Biocombustibles de la Secretaría de Energía, detalla los incrementos en los combustibles. #ProcesoDigital pic.twitter.com/LHkhORIkJ5 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) March 21, 2026

En el caso de la gasolina regular y diésel, el gobierno aplica un subsidio del 50 %, es decir que sin este mecanismo el aumento sería el doble.

El GLP vehicular aumenta 1.20 lempiras, para tener un nuevo precio de 47.08 por galón.

El cilindro de gas LPG que usan las amas de casa conserva su precio a 238.13 lempiras en la zona central, mientras 216.99 en el norte del país. JS