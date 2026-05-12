L. 6 mil millones

Cifra del díaL. 6 mil millonesPor: Proceso Digital12 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes NacionalesNombran a Sandra Ponce como embajadora en Alemania y Rafael Sierra en Panamá EconomíaSegún especialista Samuel Rodríguez, la ENEE debería reducir perdidas mínimo en 8 % en 2026 InternacionalesMéxico despliega a Ejército y Guardia Nacional en Guerrero por ola de violencia NacionalesSolo 14 % de los hondureños cree que se combate la corrupción: el país sigue estancado, revela informe Al DíaCuba deja de fijar los precios minoristas para el combustible, por motivos económicos