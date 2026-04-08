L. 45 mil 635 millones

Cifra del díaL. 45 mil 635 millonesPor: Proceso Digital8 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes NacionalesMaestros Proheco demandan nivelación salarial en Casa Presidencial PolíticaOposición defiende la figura de Comisión Permanente en el Congreso Nacional ante propuesta de su eliminación PolíticaDiputada Elvir pide que se aplique juicio político a pleno del CNE y TJE Ciencia y TecnologíaEl Reino Unido registra su temperatura más alta de inicios de abril en 80 años DeportesFIFA aprobará un presupuesto récord de ingresos de $14.000 millones para ciclo 2027-2030