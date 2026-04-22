L.444 mil 335 millones

Cifra del díaL.444 mil 335 millonesPor: Proceso Digital22 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes FarándulaCarlos Vives defiende a los inmigrantes en EEUU y reivindica su «orgullo hispano» EconomíaPresupuesto General subió 94.3 % en últimos 10 años en Honduras NacionalesAutoridades decomisan más de 35 unidades del transporte público en SPS Cultura y SociedadEl Cervantes reúne la obra de las creadoras argentinas María Elena Walsh y Sara Facio Economía“La gente está entre pagar servicios o comprar comida”, lamenta dirigente obrero