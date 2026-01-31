L. 1,400 millones

Cifra del díaL. 1,400 millonesPor: Proceso Digital31 de enero de 2026FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión pagaba cada mes el gobierno de Xiomara Castro por alquiler de vehículos. Noticias recientes FarándulaBad Bunny entiende que el Super Bowl es una plataforma de unión, dice Roger Goodell NacionalesDirectora del CNA señala que elección de nuevo procurador general sea sinónimo de transparencia DeportesLa NFL anuncia que llevará a México un partido de la temporada 2026 NacionalesEligen y juramentan a Aspra como nuevo procurador general y José Francisco Quiroz como subprocurador SaludAprobada emergencia en Salud por un año para atacar mora quirúrgica y atender los hospitales