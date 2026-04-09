L.14 mil millones

Cifra del díaL.14 mil millonesPor: Proceso Digital9 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes PolíticaCon 100,000 lempiras se pueden pagar tres cirugías para bajar la mora quirúrgica: Carlos Hernández DeportesRobertson abandonará el Liverpool a final de temporada Frase del día“Buscamos cómo inmunizamos a nuestras Fuerzas Armadas de la efervescencia política porque no queremos ver a jefes de las FFAA como activistas políticos”. NacionalesCohep informa que feriado del 14 de abril pase para el lunes 20 EconomíaViceministro de Energía augura más aumentos en precios de combustibles, pero en menor proporción