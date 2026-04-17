L. 120 mil

Cifra del díaL. 120 milPor: Proceso Digital17 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes Cultura y SociedadEl rey de España felicitó a Corina Machado por el Nobel de la Paz en una carta privada PolíticaLa ley no dice que los miembros del TJE tienen que ser de determinado partido político: Augusto Aguilar NacionalesCondenan a 11 años de prisión a cinco colombianos hallados con 4 toneladas de cocaína NacionalesCanciller Agüero se reúne con embajadores de Suiza y México SaludLa caricia del papa a los niños enfermos del hospital de San Pablo de Duala (Camerún)