Kroos: «A Cristiano las cosas nunca le fueron igual que en el Real Madrid»

Berlín – El futbolista alemán recientemente retirado Toni Kroos aseveró que a Cristiano Ronaldo, excompañero del germano en el Real Madrid, «las cosas nunca le fueron igual» que en el conjunto blanco tras su marcha del club de la capital de España.

En una entrevista concedida a la revista deportiva ‘Kicker’, publicada este lunes con motivo de su nombramiento como mejor jugador alemán del año, el excentrocampista calificó al portugués como un «adicto al éxito» y está «seguro» de que el delantero luso «también lo ve de la misma manera».

Kroos afirmó en relación a la longevidad en el rendimiento mostrada por Cristiano Ronaldo y Leo Messi, que ambos «decidieron no detenerse en la cima, como el 95 % de todos los jugadores, sino disfrutar del fútbol un poco más, y ese es un buen camino a seguir», aunque él optara por una retirada más prematura.

El alemán reconoció que «estaba muy enfadado» con su cuerpo al término del duelo de cuartos de final de la pasada Eurocopa entre su selección y España porque este le «había privado de la oportunidad de jugar la prórroga como lo había hecho los 90 minutos anteriores».

«Primero me dolió el muslo izquierdo, luego la pantorrilla y luego los aductores. No podía. Hombre, estaba enojado. La cabeza quería hacerlo, pero la pierna no me siguió», expuso.

El exjugador del Real Madrid reveló que tiene «muchas ofertas» para ejercer de comentarista futbolístico en televisión, pero que no se ha planteado «nada seriamente todavía» porque su carrera en activo «todavía está demasiado cerca, demasiado fresca».

«No quiero sentarme en un escritorio y filosofar sobre esto y aquello, pero sí estar donde todo gire en torno al juego. Sin polémicas, sin rumores de traspasos, sin discusiones entre entrenadores. Sólo analizando y explicando situaciones de juego. Eso podría ser emocionante», concluyó. EFE