Kritza Pérez advierte que acciones prejudiciales del MP puede criminalizar el voto de un diputado

Tegucigalpa – La diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Kritza Pérez, consideró que las acciones prejudiciales del Ministerio Público en contra de la exComisión Permanente del Congreso Nacional podría criminalizar el voto de un legislador.

En las últimas horas, el Ministerio Público presentó una solicitud de diligencias prejudiciales ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ante los diputados que conformaron la Comisión Permanente en la pasada administración.

“Nos preocupa que estos esfuerzos del Ministerio Público es que vaya orientado a criminalizar el voto de un diputado, sería injusto, podríamos estar hablando que no se está respetando la independencia de los poderes del Estado”, declaró la diputada.

Pérez defendió que quienes integraron la Comisión Permanente no cometieron ningún delito alegando que la sesión del 8 de enero fue del pleno legislativo y no de la primera figura.

Sobre la sesión, contestó que se votó un decreto presentado y reprocha que se quiere criminalizar el voto de un diputado.

Comentó que los implicados se están sometiendo al proceso a través de sus apoderados legales, solicitando documentos, presentando recursos de reposición y apelar resoluciones.

No descartó que la conclusión de estas acciones prejudiciales conlleve a un requerimiento fiscal señalando que ha estado escuchando estas versiones en el pasado, pero que confiará en que la institucionalidad actúe conforme a ley. AG