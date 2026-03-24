Kristi Noem regresará a Honduras en seis o siete semanas, recuerda el gobierno

Tegucigalpa – El Embajador de Honduras en Estados Unidos, Roberto Flores Bermúdez, informó hoy que la exsecretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem regresará al país en seis o siete semanas.

Noem llegó a Honduras el domingo bajo la iniciativa Escudo de las América que impulsa Estados Unidos en conjunto con 12 países.

Noem regresará nuevamente y es posible que la acompañe un grupo de empresarios, lo que se transmite en una buena noticia para la inversión en el país, refirió el embajador Bermúdez.

La iniciativa Escudo de las Américas (Shield of the Americas) se perfila como la apuesta más ambiciosa de la segunda administración de Donald Trump para reafirmar el dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

El 7 de marzo, en el Trump National Doral Golf Club de Florida, el presidente Donald Trump firmó una proclamación que lanzó la iniciativa, una alianza militar multinacional con 12 países iniciales que busca “usar fuerza militar letal” para desmantelar cárteles del narcotráfico, pandillas y redes narcoterroristas en la región.

Actualmente Noem desarrolla una gira por los países miembros de esta iniciativa, a Honduras llegó el domingo al mediodía y tras unas pocas horas en el territorio nacional salió del país.

Cabe señalar que el hasta ahora senador republicano Markwayne Mullin juró este martes el cargo de secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos en sustitución de Kristi Noem, quien fue cesada por el presidente, Donald Trump.

Mullin sustituye a Noem, cesada a principios de mes, quien encabezó una política migratoria dura que incluyó redadas masivas en Mineápolis que derivaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales. (RO)