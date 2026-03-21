Kristi Noem llega a Honduras este domingo en representación de iniciativa “Escudo de las Américas”

Tegucigalpa – Kristi Noem, Enviada Especial para el «Escudo de las Américas», iniciativa que impulsan 12 países, llega este domingo a Honduras.

Así lo confirmó el presidente de Honduras, Nasry Asafura, quien detalló que la funcionaria estadounidense realiza una gira por los 12 países de esta iniciativa.

Asfura detalló que en la tarde del domingo sostendrá una reunión con la funcionaria estadounidense como parte de su agenda en el país centroamericano.

Kristi Lynn Noem nació el 30 de noviembre de 1971 en Watertown, Dakota del Sur y se crió en el rancho familiar. Comenzó su carrera política en la Cámara de Representantes de su estado natal, donde llegó a ser la asistente del líder de la mayoría republicana en el hemiciclo y más tarde pasó a ser representante en la Cámara de Estados Unidos de 2011 a 2019.

En 2019 se convirtió en la primera mujer gobernadora de Dakota del Sur, estado que lideró hasta 2025 con una agenda marcada por el recorte de impuestos y la gestión de la pandemia, en la que se negó a imponer confinamientos o mascarillas, por lo que recibió críticas por el alto número de muertes per cápita en el estado.

Este posicionamiento le valió también el reconocimiento del propio Trump, que desde entonces la tuvo en el punto de mira.

Noem llegó a ser considerada una contendiente para ocupar el puesto de vicepresidenta en la campaña de Trump para los comicios de 2024, y se cree que el contenido de sus libros de memorias ‘Not My First Rodeo’ (2022) y ‘No going back’ (2024)-, en los que relató haber matado a su perra y a una cabra por considerarlas inservibles, dañó seriamente sus posibilidades.

Trump, finalmente la acabó nominando para encabezar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en el arranque de su segundo mandato en enero de 2025, pero fue el propio presidente quien la destituyó y la nombró al frente de la iniciativa Escudo de las Américas con la que llega por segunda ocasión a Honduras. (RO)