Kristi Noem, Enviada del «Escudo de las Américas» arriba a casa presidencial para cita con Asfura

Tegucigalpa – Kristi Noem, Enviada Especial para el «Escudo de las Américas», iniciativa que impulsan 12 países, llegó a casa presidencial para su reunión con el presidente hondureño Nasry Asfura.

– Es la segunda visita de Noem a Honduras, ya había venido en junio de 2025 durante el gobierno de Xiomara Castro.

Al arribar a casa de gobierno, el mediodía de este domingo, fue recibida por el embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez.

Honduras es el segundo país, de 12 que forman la iniciativa Escudo de las Américas, que visita Noem en su gira por la región. Ya estuvo en República Dominicana.

El «Escudo de las Américas» es una iniciativa multinacional de seguridad y cooperación militar impulsada por Estados Unidos en 2026 para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Esta alianza busca blindar el hemisferio occidental mediante inteligencia compartida y acciones coordinadas entre gobiernos afines.

Kristi Lynn Noem nació el 30 de noviembre de 1971 en Watertown, Dakota del Sur y se crió en el rancho familiar. Comenzó su carrera política en la Cámara de Representantes de su estado natal, donde llegó a ser la asistente del líder de la mayoría republicana en el hemiciclo y más tarde pasó a ser representante en la Cámara de Estados Unidos de 2011 a 2019.

En 2019 se convirtió en la primera mujer gobernadora de Dakota del Sur, estado que lideró hasta 2025 con una agenda marcada por el recorte de impuestos y la gestión de la pandemia, en la que se negó a imponer confinamientos o mascarillas, por lo que recibió críticas por el alto número de muertes per cápita en el estado.

Trump, finalmente la acabó nominando para encabezar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en el arranque de su segundo mandato en enero de 2025, pero fue el propio presidente quien la destituyó y la nombró al frente de la iniciativa Escudo de las Américas con la que llega por segunda ocasión a Honduras. JS