Kounde: «La ‘Champions’ no es una obsesión, pero sí un objetivo»

Barcelona – El zaguero Jules Kounde, que este jueves ha firmado su renovación con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2030, ha asegurado que ganar esta temporada la Liga de Campeones «no es una obsesión, pero sí un objetivo».

La firma del nuevo contrato del futbolista francés ha sido rubricada este jueves en un acto en las oficinas del club que ha contado con la participación del presidente de la entidad, Joan Laporta, el director deportivo, Anderson Luis de Souza ‘Deco’, y el vicepresidente deportivo, Rafa Yuste.

Tras el acto protocolario junto a los responsables del club, Kounde ha atendido a los medios de comunicación para valorar la decisión de ampliar su contrato y ahondar en los objetivos de una temporada en la que la ‘Champions’ se presenta como uno de los títulos que más ilusiona al equipo que entrena Hansi Flik.

Asimismo, el lateral francés ha precisado que la máxima competición europea «no es una obsesión» y que no ganarla «no será un fracaso».

«No veo peligroso que la gente quiera que ganemos la ‘Champions’. La gente es exigente porque ve que tenemos calidad para ganarla», ha añadido.

Pero, según Kounde, para levantar el máximo título continental su equipo, que el pasado curso levantó los tres títulos estatales (Liga, Supercopa de España y Copa del Rey), puede «mejorar» sobre todo en defensa.

«Si me tengo que quedar con algo a mejorar es en encajar menos goles. Hay momentos en los que no podemos arriesgar tanto. Hay veces que hay que ser más pragmático», ha opinado.

Con todo, Kounde confía en que este curso el Barça, después de dos temporadas jugando en el Estadio Olímpico Lluís Companys, ya pueda disputar partidos en el Spotify Camp Nou, un estadio «muy especial» para los futbolistas y la afición que, en su opinión, también «influye» a los rivales.

Kounde, de 26 años, cuya vinculación expiraba en 2027, llegó al Barça en el verano de 2022 procedente del Sevilla y, con 142 partidos oficiales disputados, va camino de superar a Eric Abidal (con 193) como jugador francés que más veces ha vestido la zamarra azulgrana.

«Sería un orgullo muy grande porque han jugado bastantes jugadores franceses en el Barça, entre ellas leyendas como Eric Abidal. Es un objetivo superarlo, no voy a mentir», ha admitido.

Kounde, que fichó por el Barça para ocupar el eje de la defensa, se ha definido como «un central reconvertido en lateral», una posición en la que se siente «muy a gusto».

Dicho cambio de posición le ha permitido compartir banda con Lamine Yamal, al que ha definido como un «jugador de equipo extraordinario y brillante que siempre suma» y que considera que se merece ganar el Balón de Oro, aunque ha subrayado que también lo pueden ganar «otros jugadores». EFE