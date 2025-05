Koriun, el desplome de la institucionalidad, ¿a los pies de quién?

Tegucigalpa – No solo las cuentas no cuadran en la trama de estafa de Koriun Inversiones que afecta a más de 35 mil aportantes, también surgen muchas preguntas que no encuentran eco en la institucionalidad representada en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Ministerio Público. El accionar de sus titulares deja una estela de interrogantes sin respuestas.

Para este martes estaba prevista la entrega de las aportaciones para miles de socios de la empresa que confiaron sus recursos a Koriun, que opera en Honduras desde hace seis años, pero que apenas en febrero de este 2025 la CNBS emitió un comunicado alertando sobre la ilegalidad de este especie de financiera clandestina.

Desde la institución que representa al gobierno –la CNBS– han reiterado que los miles de aportantes recibirán sus dineros, pero no explican de dónde saldrá la diferencia del dinero que lógicamente hará falta para satisfacer las demandas de los inversores.

En la jornada de este martes se vivieron momentos apremiantes en el norte de Honduras, especialmente en Choloma y San Pedro Sula, donde centenares de personas aguardaban para que les entregaran su dinero. Trancaron vías e interrumpieron el tráfico en el departamento más productivo de Honduras.

En la tarde noche, el administrador de Koriun, Iván Velásquez, procedió a retirar el dinero de las cuentas congeladas por el MP y bajo un fuerte resguardo policial lo llevó a las instalaciones de la empresa en Choloma.

Marcio Sierra, titular de la CNBS.

No hay rastros contables: CNBS

El presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Marcio Sierra, dijo que no existen libros contables, ni documentación para entregar el dinero a los asociados de Koriun Inversiones, por lo que se están haciendo las acciones correspondientes para la devolución de los fondos a los clientes.

Recordó que la empresa no está legalmente constituida por lo que se ha preparado un equipo de trabajo para cruzar la documentación de los libros contables y poder entregar ese dinero, sin embargo, no se ha entregado ninguna documentación por parte de Koriun Inversiones.

“El señor Iván Velásquez le ha estado mintiendo a la gente, que hay dos mil millones de lempiras en los bancos y no es así, él fue entrevistado por los entes de investigación y no pudo justificar esa versión”, reveló.

Dijo que en efectivo se aseguraron -el 23 de abril- 358 millones de lempiras y que ese monto fue entregado a Iván Velásquez, pero desconocen si esos recursos fueron devueltos a los aportantes.

“No hay libros contables, no hay registros, no hay orden, porque ese dinero está disperso por otros lados según el camino que han tomado que refleja la investigación”, indicó.

El gobierno hará lo necesario para que los afectados recuperen su dinero, pero todo esto lleva un proceso para dar ese apoyo, lo primero es hacer una auditoría forense pero no se puede hacer porque no hay registros ni información.

“Tenemos que determinar la cantidad total del dinero que hay y recolectar la cantidad de afiliados y la cantidad que aportaron para su devolución, porque si no tienen nada de los documentos que se les está pidiendo estarían incurriendo en el delito de fraude y estafa”, apuntó.

Carlos Hernández, de ASJ.

¿Quiénes están detrás de Koriun?

El presidente de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Carlos Hernández, cuestionó y pidió a los hondureños preguntarse ¿quiénes están detrás de Koriun?

A renglón seguido tachó de absurdas las declaraciones de funcionarios que garantizan la devolución del dinero.

“Cómo van a garantizar (la devolución del dinero) si no es una empresa regulada por el sistema financiero nacional, entonces es absurdo lo que dicen”, acotó.

Hay algo raro en Koriun y no puede ser posible que incauten 50 mil dólares y no capturen a nadie.

Koriun, que ofrecía rendimientos del 5% semanal (20% mensual), operaba sin licencia de la CNBS y captaba dinero de nuevos inversionistas para pagar a los antiguos, una práctica insostenible conocida como esquema Ponzi.

El director de ASJ reiteró que se debe cuestionar quiénes son los asesores de Koriun.

“Aquí hay gente grande, hay algún poderoso, esos negocios no se hacen en Honduras si no se cuenta con poder económico y político”, sentenció.

Oliver Erazo, analista y abogado.

¿Por qué el Estado no quiere tocar a Koriun?

El abogado y analista Oliver Erazo lanzó una serie de cuestionamientos sobre la crisis generada en torno a la empresa Koriun, asegurando que la magnitud del escándalo ha dejado en evidencia una institucionalidad ausente, sin legitimidad ni credibilidad ante la ciudadanía ávida de respuestas.

“¿Quién es la persona o el grupo de personas que está detrás del negocio de Koriun?”, se preguntó Erazo, al referirse a la plataforma que ha desatado protestas masivas, desconfianza social y una crisis que ya lleva tres semanas sin respuestas claras por parte del Estado.

Para Erazo, lo más alarmante es que «Koriun se ha convertido en un negocio más grande que el Estado mismo», revelando un vacío institucional profundo: “La institucionalidad del Estado no se dio cuenta, no funcionó y no está funcionando. Ese es el problema más delicado del tema”, sentenció.

El abogado criticó con dureza a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), señalando que “ni siquiera supervisaron desde el principio” y calificó a esta entidad como “una mentira institucional”, al referirse a su ausencia técnica y su falta de acción ante un esquema que para muchos usuarios representa una presunta estafa financiera.

La gente no confía en la institucionalidad, se ha perdido completamente la legitimidad del Estado expresó Erazo, y advirtió que la situación es “sumamente delicada”, ya que se traduce en una ruptura total entre la ciudadanía y los órganos de autoridad, al punto que los manifestantes enfrentan a las fuerzas de seguridad porque consideran que estas carecen de credibilidad.

También cuestionó el tratamiento que han recibido los involucrados en el caso Koriun: “No hay requerimientos fiscales, no hay acciones concretas por parte del Ministerio Público”, lamentó.

Para el abogado, la omisión recuerda episodios pasados: “Lo interesante es que se les están dando el mismo trato que se dio a la colombiana Piedad Córdoba cuando fue captada con dinero, o al expresidente Manuel Zelaya cuando dijo que no sabía que llevaba dólares en su maleta. ¿Y ahora con Koriun? Nada. ¿Por qué el Estado no quiere tocar a Koriun?”, cuestionó.

Maribel Espinoza, diputada y abogada hondureña.

¿Se lava dinero a vista y paciencia de la autoridad?

Otra que se hizo una retahíla de preguntas fue la expresidenciable liberal y actual diputada al Congreso de la República, Maribel Espinoza. “Algo anda muy mal aquí; autoridades que no detectaron, supervisaron una actividad financiera ilícita. ¿Sólo a los bancos y financieras y otros supervisan?”, caviló.

Así reaccionó Maribel Espinoza ante la escandalosa estafa tipo Ponzi de Koriun Inversiones para más de 35 mil aportantes, la mayoría de estos en Choloma, Cortés.

La legisladora siguió su exposición: “Un MP incautando dinero y luego solicitando se haga entrega del dinero sin juicio ¿y ahora es veedor de su entrega? ¿Eso está en sus atribuciones?”.

Luego, citó que el actual gobierno garantizando a las víctimas el producto de una estafa que funcionó a la vista y paciencia de la autoridad, lo que tildó como “¡grave!”.

¿Cuál es el mensaje aquí? ¿Dónde está el ejercicio de la autoridad para autores intelectuales y cómplices? ¿A quién se oculta en todo esto? En los pasillos se dice que grandes del gobierno! Exijamos la verdad, meditó Espinoza.

Finalmente, se preguntó: “¿Se lava dinero a vista y paciencia de la autoridad? Muchas preguntas sin una respuesta válida y un pueblo desesperado por lo poco que pueden conservar, entre el cual, hay víctimas que no tienen nada”. JS