Kompany sobre Neuer y Müller: «Es falso que las leyendas ya no quieren mejorar»

Berlín – El entrenador del Bayern Múnich, el belga Vincent Kompany, afirmó sobre el papel que se espera de los veteranos del equipo como Manuel Neuer o Thomas Müller, que «es falso que las leyendas ya no quieren mejorar».

En rueda de prensa previa al amistoso que su equipo disputará en Seúl (Corea del Sur) ante el Tottenham inglés, el técnico insistió en que tiene «las ideas muy claras» de lo que quiere de ellos, dado que ambos, dijo, «están acostumbrados a trabajar con entrenadores así».

«Es interesante para ellos también. Las leyendas siempre quieren mejorar y quieren un desarrollo. Los veo ilusionados y con ganas de empezar a trabajar con mis ideas», recalcó.

Cuestionado por los duelos de pretemporada, el belga expuso que «estos partidos son muy importantes para ir cogiendo la forma como equipo», pero que espera ver ya la «mentalidad de los jugadores».

«Quizá no estén aún en forma física, pero sí quiero verlos con la mentalidad competitiva. La idea es que participen todos los jugadores disponibles contra el Tottenham, aunque de manera controlada», amplió.

Kompany reveló que tiene «ilusión» por «trabajar en los nuevos fichajes», ya que considera que «la motivación y la energía que traen a este club» les va a ayudar «mucho», y que «la temporada pasada no tiene por qué definir a ningún jugador», aunque «todo el mundo espera una reacción al respecto».

«Permitir que te marquen goles es el resultado de una mezcla de errores. No es que uno defensa esté poco agresivo y por eso el rival marque. Si te fijas en los mejores años del Bayern que ganó once títulos de liga consecutivos, cuando el equipo defendió mejor no fue porque tuviera los mejores jugadores atrás, sino porque el equipo presionaba en conjunto y reaccionaba nada más perder la pelota, con los once jugadores participando en el sistema defensivo», dijo.

«Así es como creo que tiene que defender el Bayern», se refirió sobre el sistema defensivo que desea.

El exinternacional concluyó con que «si no quisiera ganar todos los partidos no podría ser entrenador del Bayern», ya que, por mucho que cambie, «eso no va a cambiar nunca». «Te lo exige el club pero también lo exijo de mí mismo. Quiero conseguir de entrenador lo que conseguí como jugador», refrendó. EFE