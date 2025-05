Klopp: «Apagué la televisión al ver los abucheos a Alexander-Arnold»

Londres.- Jürgen Klopp, extécnico del Liverpool, aseguró que apagó la televisión cuando vio los abucheos a Trent Alexander-Arnold en Anfield tras anunciar su marcha del club.

El alemán está en Liverpool por las celebraciones del título que se harán este domingo en el estadio de Anfield cuando los ‘Reds’ levanten su vigésimo trofeo liguero.

«No quiero decirle a nadie lo que tiene que pensar, pero sí les puedo decir lo que pienso, que está mal», dijo Klopp en un acto de la fundación del Liverpool.

«No quiero decir que no debáis estar enfadados o decepcionados, pero nos os olvidéis de lo que ha dado. Cuando vi el partido y salió (Trent), escuché los abucheos y apagué la televisión. No podría estar más decepcionado en ese momento».

El lateral inglés agotará su contrato, que vence este 30 de junio, y se marchará gratis al Real Madrid, lo que no ha sentado bien a parte de la afición del Liverpool, pese a que Alexander-Arnold ha estado veinte años en el club y lo ha ganado todo, incluyendo dos Premier League y una Champions League.

«Trent lo dio absolutamente todo y lleva el escudo del Liverpool en la piel. Este chico marcó una falta contra el Hoffenheim que si no es gol no nos hubiésemos clasificado para la Champions League. Contra el Barcelona tuvo una de las mejores ideas del mundo al sacar aquel córner para el 4-0, dando lugar a un resultado y un partido que no se repetirá». EFE/ir