Klaebo instaura la monarquía absoluta

Solda (Italia) – Suma y sigue. Y no para, porque es, literalmente, infatigable. El noruego Johannes Hosflot Klaebo, coronado rey de los inviernos el pasado domingo, capturó este miércoles su décimo oro olímpico, el quinto de los Juegos de Milán-Cortina d’Ampezzo (Italia), al ganar para su país, en Tesero y junto a Einar Hedegart, la prueba sprint por equipos

Klaebo, nacido en Oslo hace 29 años, que ya había ganado oros en el skiatlón del primer domingo, el sprint del martes, el 10 kilómetros del viernes y el relevo 4 x 7.5 del domingo pasado, capturó su quinto oro en las cinco pruebas disputadas y elevó a diez su propio récord absoluto (entre hombres y mujeres) en toda la historia de los Juegos de invierno.

Hace tres días había mejorado la plusmarca de su compatriota la también fondista Marit Bjoergen, que había ganado ocho oros, cuatro platas y tres bronces, colección que completó hace ocho años en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur). Este miércoles, Klaebo se mejoró a sí mismo. Y aún le falta ponerle el -nunca mejor dicho- broche de oro a su más que sobresaliente actuación el próximo sábado, en la prueba de los 50 kilómetros, con salida masiva y en estilo clásico. En la que nadie apostará por otro esquiador que no sea él.

Klaebo y Hedegart invirtieron este miércoles un tiempo ganador de 18 minutos, 28 segundos y 98 centésimas para fijar aún más a Noruega al frente del calendario. Ganando oro, con un segundo y cuatro décimas sobre Ben Ogden y Gus Schumacher, que lograron la medalla de plata para Estados Unidos, y con 3.3 sobre la pareja italiana, integrada por Elia Burp y Federico Pellegrino, que se hizo acreedora al bronce para Italia.

Burp y Pellegrino repitieron el bronce del domingo y este último ganó, a los 35 años, su cuarta medalla olímpica en los tres últimos Juegos.

Los españoles Jaume Pueyo y Marc Colell concluyeron decimoquintos, a 37 segundos y 35 centésimas de la pareja noruega, en una prueba en la que habían concluido quintos la calificación, que redujo de 27 a quince las parejas que disputarían la final.

Pueyo, de 24 años y que compite en sus segundos Juegos, completó una gran actuación, llamando la atención en la calificación, con el segundo mejor parcial de todos los participantes (2:51,72), a dos segundos y seis décimas del de Klaebo, del que el fondista de Badalona (Barcelona) había afirmado en una entrevista con EFE nada más llegar a Tesero que el noruego «ya» era «el mejor de la historia» y que será «el mejor de todos los tiempos».

Cada tres días el tiempo le va dando más y más la razón a Pueyo, que marcó el quinto parcial en las dos primeras rondas, y el tercero en la tercera y última, anunciando que dentro de cuatro años regresará a unos Juegos con otra perspectiva.

El astro nórdico siguió ‘remando’ feliz en su gloria absoluta y este miércoles igualó otro récord histórico: el de los cinco oros que había ganado en unos mismos Juegos de invierno el patinador de velocidad estadounidense Eric Heiden, gran héroe, con los cinco títulos olímpicos que ganó en su país, en la cita de Lake Placid, en 1980.

Heiden, que en Lake Placid había ganado las pruebas de 500, 1.000, 1.500, 5.000 y 10.000 metros, ya se va haciendo a la idea de que el sábado, la suya pasará a ser, muy probablemente, la segunda mejor actuación de toda la historia en una misma cita.

Klaebo ya había mejorado el pasado domingo otras dos plusmarcas, de otros dos noruegos: se había convertido en el esquiador nórdico más laureado en Juegos de invierno, superando a Bjorn Daehlie -ocho oros y cuatro platas-; y en el varón más laureado hasta la fecha, batiendo al biatleta Ole Einar Bjoerndalen, que había ganado ocho oros, cuatro platas y dos bronces.

Bjoergen, ya retirada, al igual que los anteriores, había fijado el récord histórico absoluto -ocho oros, cuatro platas y tres bronces- hace ocho años en PyeongChang (Corea del Sur) y, tras ceder ese honor a Klaebo, puede seguir presumiendo, al menos, de ser la mujer más condecorada en Juegos de invierno.

Klaebo -al que entrena su abuelo, Kare Hosflot, de 83 años-, se había sentado, en el ámbito global, el pasado domingo, en la mesa de otros mitos, laureados todos ellos en Juegos Olímpicos de verano: el atleta finlandés Paavo Nurmi, la gimnasta ucraniana de la extinta Union Soviética Laris Latynina, los nadadores estadounidenses Katie Ledecky y Mark Spitz y su compatriota el atleta Carl Lewis. Todos ellos con nueve oros.

Este miércoles, el noruego se despidió de todas esas leyendas. Ahora está un escalón por encima; y ya sólo lo supera el plusmarquista absoluto del olimpismo, Michael Phelps, el ‘tiburón de Baltimore’, que llenó de imaginaria sangre las piscinas, al ganar para Estados Unidos 23 oros, tres platas y dos bronces.

Phelps le queda muy lejos. Pero Klaebo es insaciable. EFE