Keylor Navas y Joao Pedro lideran la plantilla de la Liga MX para el All-Star de la MLS

Houston (EEUU) – El costarricense Keylor Navas, portero de Pumas, y el brasileño Joao Pedro, delantero del Atlético San Luis, lideran la plantilla de la Liga MX en vista de All-Star de la MLS, anunciado este viernes por la liga estadounidense.

Otras estrellas de la LIGA MX incluyen a Fernando Gorriarán de Tigres, quien ayudó al club a ganar el torneo Clausura y la Campeones Cup en2023, y al internacional mexicano Erik Lira, quien se encuentra jugando en la Copa Mundial y quien ganó el Clausura 2026 con Cruz Azul.

El All-Star de la MLS se jugará el 29 de julio en el Bank of América Stadium de Charlotte.

Los primeros 14 jugadores de la LIGA MX se decidieron mediante los premios de fin de año de la Liga, que incluyen los honores al mejor Portero, Defensa Central, Lateral, Mediocampista Defensivo, Mediocampista Ofensivo, Delantero y Novato.

Lista de seleccionados de la Liga MX:

Porteros: Keylor Navas (Pumas), Nahuel Guzmán (Tigres)

Defensas: Federico Pereira (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca), Bryan González (Guadalajara)

Mediocampistas: Erik Lira (Cruz Azul), Marcel Ruiz (Toluca), Fernando Gorriarán (Tigres), Nicolás Castro (Toluca), Kevin Castañeda (Tijuana), Santiago Sandoval (Guadalajara), Brian Gutiérrez (Guadalajara).

Delanteros: Joao Pedro (Atlético San Luis), Armando González (Guadalajara). EFE