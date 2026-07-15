Keylor Navas encabeza equipo de la Liga MX para el juego de estrellas contra MLS

Toluca (México) – El guardameta costarricense Keylor Navas, tres veces mundialista, encabeza el equipo de la Liga Mx que se enfrentará el próximo 29 de julio en Chicago con las figuras de la MLS en el juego de estrellas.

La Liga MX anunció hoy a 26 jugadores, a los cuales se sumarán dos, que en unos días elegirá el comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola.

En el equipo, dirigido por el argentino Antonio Mohamed, destacan el defensa colombiano Willer Ditta y los mexicanos Israel Reyes, Jesús Gallardo, Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora y Armando González.

Equipo mexicano para el juego de estrellas:

Guardametas: Keylor Navas (Pumas) y Nahuel Guzmán (Tigres).

Defensas: Bruno Méndez (Toluca), Willer Ditta (Cruz Azul), Federico Pereira (Toluca), Nathan Silva (Pumas), Israel Reyes (América), Jesús Garza (Tigres), Richard Ledezma (Guadalajara), Jesús Gallardo (Toluca), Bryan González (Guadalajara) y Erik Lira (Cruz Azul).

Centrocampistas: Franco Romero (Toluca), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Iker Fimbres (Monterrey), Nicolás Castro (Toluca), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Fernando Gorriarán (Tigres), Gilberto Mora (Tijuana), José Paradela (Cruz Azul), Juan Brunetta (Tigres) y Kevin Castañeda (Tijuana).

Delanteros: Santiago Sandoval (Guadalajara), Armando González (Guadalajara) y Robert Morales (Pumas).

Entrenador: Antonio Mohamed. EFE