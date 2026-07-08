Kenneth Madrid: Visita de Jeffrey Randall reafirma cooperación militar entre Honduras y Estados Unidos

Tegucigalpa – La visita de Jeffrey Randall y su reunión con autoridades de Defensa de Honduras reafirma el fortalecimiento de la cooperación militar entre Honduras y Estados Unidos, aseguró el abogado y analista Kenneth Madrid.

– El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de los EEUU, Jeffrey Randall, se reúne este miércoles con autoridades de defensa.

Según Madrid, uno de los principales mensajes que deja el encuentro es que la relación bilateral en materia de seguridad «va hacia adelante y no se detiene», destacando la permanencia de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo como una muestra del interés estratégico de Estados Unidos en la región.

El analista señaló que ambos países mantienen objetivos comunes en el combate contra los grupos criminales transnacionales y el narcotráfico, temas que continúan siendo prioritarios para Washington.

A renglón seguido el analista explicó que Honduras desempeña un papel clave para impedir que los cargamentos de droga lleguen a territorio estadounidense, al tiempo que contribuye a enfrentar las causas de la migración irregular vinculadas al crimen organizado.

«Demuestra la buena amistad entre dos gobiernos, que la colaboración militar sigue más latente que nunca y a eso Honduras también tiene que sacarle provecho», afirmó Madrid.

En ese sentido, consideró que el Gobierno hondureño debería gestionar mayor apoyo tecnológico y logístico de Estados Unidos para fortalecer la vigilancia del litoral caribe y de los puntos ciegos utilizados por las redes del narcotráfico.

Asimismo, estimó que de esta visita surgirán metas conjuntas de corto, mediano y largo plazo que consolidarán la presencia estadounidense en la región y reforzarán las acciones para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, con el objetivo de fortalecer tanto la seguridad de Estados Unidos como la de Honduras. LB