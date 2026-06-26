Kenneth Madrid: se espera que diligencias contra la exComisión Permanente del CN, conlleve a requerimientos fiscales

Tegucigalpa – El abogado y analista Kenneth Madrid se refirió a las diligencias que realiza el Ministerio Público (MP), en torno a las actuaciones de la exComisión Permanente del Congreso Nacional de Honduras (2022-2026), señalando que estas investigaciones podrían ser clave para la eventual presentación de requerimientos fiscales sólidos.

Madrid consideró que “uno esperaría que estas diligencias sirvan para acciones concretas que permitan preparar futuros requerimientos fiscales”, con pruebas suficientes que garanticen procesos “sólidos, efectivos y fuertes”, siempre bajo el respeto al principio de legalidad.

El analista también señaló que, tras el análisis de las actuaciones de dicha comisión, se observan posibles indicios de que habrían asumido facultades que no les correspondían. En ese sentido, afirmó que “es casi notorio que hay esa mínima actividad probatoria que requiere el Código Procesal Penal para sustentar un requerimiento fiscal”.

Asimismo, sostuvo que el Ministerio Público estaría realizando las acciones necesarias para fundamentar eventuales acusaciones, y expresó su expectativa de que las investigaciones concluyan en un proceso “objetivo, transparente e imparcial”, como lo demanda la ciudadanía hondureña. LB