Kenneth Madrid advierte inconstitucionalidad en norma que declara inembargables fondos del Estado

Tegucigalpa – El jurista Kenneth Madrid reaccionó tras conocerse la determinación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de informar a los jueces sobre el contenido de los artículos 245 y 246 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2026, que establecen la inembargabilidad de los fondos públicos depositados en la Tesorería General de la República y el Banco Central de Honduras (BCH).

Madrid consideró acertada la aplicación del artículo 245, ya que este establece el procedimiento que debe seguirse para la ejecución de sentencias contra el Estado conforme a la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

En ese sentido, explicó que una vez que una sentencia queda firme, la administración pública debe ser notificada para que incorpore el pago correspondiente en el presupuesto del año siguiente. Sin embargo, señaló que, si transcurren más de 12 meses sin que el Estado cumpla con la obligación, la legislación contempla la denominada “vía de apremio”, mecanismo que permite proceder al embargo para hacer efectiva la sentencia.

No obstante, cuestionó el contenido del artículo 246, al considerar que contradice lo dispuesto en el artículo 245 al declarar inembargables los bienes públicos y las cuentas del Banco Central de Honduras y de la Tesorería General de la República.

“Si la ley establece la vía de apremio cuando el Estado no paga voluntariamente una sentencia firme, entonces no puede afirmarse al mismo tiempo que dichas cuentas son inembargables”, argumentó.

Según Madrid, esta disposición podría contener vicios de inconstitucionalidad porque limita la ejecución de sentencias emitidas por los Juzgados de Lo Contencioso Administrativo y restringe derechos reconocidos por la legislación vigente.

Asimismo, indicó que cualquier ciudadano afectado podría interponer una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 246 o que un juez, al enfrentar un proceso de ejecución forzosa, podría elevar una consulta a la Sala de lo Constitucional para que determine la validez de la norma.

El especialista sostuvo que la existencia de múltiples demandas contra el Estado no justifica restringir los mecanismos legales de cobro. “Lo correcto es esperar el plazo de 12 meses establecido por la ley y, si no hay cumplimiento, proceder mediante la vía de apremio”, afirmó.

Madrid manifestó que será la Sala de lo Constitucional la encargada de resolver las contradicciones jurídicas que, a su juicio, existen entre ambos artículos y determinar si la disposición que declara inembargables dichas cuentas se ajusta o no a la Constitución de la República.

Finalmente, consideró que el Congreso se excedió y que ese artículo es inconstitucional porque una deuda que el Estado no quiere asumir la ley da la vía correspondiente para el apremio, insistió. LB