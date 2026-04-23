Kenia extradita a EEUU a ex vicepresidente del Parlamento afgano por presunto narcotráfico

Nairobi – El Tribunal Superior de Kenia autorizó la extradición a Estados Unidos del exdiputado y ex vicepresidente del Parlamento afgano y excomandante de la Policía Haji Abdul Zahir Qadir, quien está acusado de cargos relacionados con el tráfico de drogas y de armas.

«Considero y sostengo que la decisión de entregar a Zahir a las autoridades estadounidenses es apropiada y jurídicamente vinculante, ya que Kenia es firmante de los tratados internacionales sobre la lucha contra el narcotráfico», indicó el juez Alexander Muteti, según publicaron este jueves medios locales.

Muteti desestimó así la apelación presentada por Zahir, cuya orden de extradición fue aprobada en mayo de 2025 tras su detención el mes anterior en un hotel de Nairobi

Aunque Estados Unidos y Kenia no cuentan con un tratado de extradición bilateral, el juez consideró que la cooperación en este asunto es «admisible por ley», y que rechazar la solicitud sería «contrario al espíritu de la cooperación internacional».

Zahir llegó a ejercer como vicepresidente del Parlamento afgano antes de la llegada de los talibanes al poder, el 15 de agosto de 2021, y fue acusado en numerosas ocasiones de narcotráfico, de dirigir milicias privadas, de apropiación ilegal de tierras y de gozar de impunidad en aquel periodo. JS