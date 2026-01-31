Kendrick Lamar y Bad Bunny buscan inscribir sus nombres en los récords de los Grammy

Redacción América.– Kendrick Lamar y Bad Bunny, dos figuras recurrentes en la escena musical mundial, buscarán en la 68° edición de los premios Grammy seguir la estela triunfal que Beyoncé demarcó el año pasado y conseguir sus propios récords que grabarían sus nombres en la historia del rap y el género urbano, respectivamente.

El rapero californiano de 38 años, quien llega a la gala de este 1 de febrero como el artista con más candidaturas, tiene la posibilidad de consagrarse como la leyenda del rap con más gramófonos —ahora tiene 22— si se lleva al menos 4 de sus 9 nominaciones, lo que le permitiría superar a Kanye West, que tiene 24, y a Jay-Z, con 25.

Aunque enfrente tendrá como rival en las tres categorías principales —mejor álbum, grabación y canción del año— a un Bad Bunny posicionado como el artista más escuchado en el mundo, que, además, buscará ser el primer latino en llevarse los premios más codiciados en una misma noche.

Ninguno de los dos tendrá el camino despejado, ya que otros artistas como Lady Gaga, Bruno Mars o Billie Eilish persiguen sus propias marcas y podrían ser una piedra en el zapato para ellos.

Por el trono del rapero más ganador

Sus 25 grammys ya no le aseguran a Jay-Z seguir siendo el monarca de su género, una situación que comparte un Kanye West ahora más enfocado en las polémicas que en los 24 gramófonos que tiene en sus vitrinas y que están bajo el acecho un Kendrick Lamar que hace rato dejó atrás a otra figura del rap, Eminem, poseedor de 15 premios.

Si pasa de largo y obtiene al menos siete galardones, el ganador del Pulitzer podría también situarse en el podio de los artistas que más premios Grammy han reclamado, solo por detrás de Beyoncé (35) y Georg Solti (31).

Otras de las hazañas que podría conseguir el rapero de Compton es la de ser el primer artista masculino en ganar en el apartado de grabación del año durante dos ediciones consecutivas, tras su victoria doce meses atrás con la icónica ‘Not Like Us’ y si ahora repite con ‘luther’, aunque se trata de una categoría clave para las aspiraciones de todos los nominados.

Un triunfo en esta categoría convertiría a Bad Bunny en el primer artista en imponerse con una canción en español —hazaña no vista en otro idioma desde ‘Volare’ en 1959—. No obstante, la competencia es feroz: Billie Eilish busca ser la primera mujer con tres victorias en este apartado, mientras que Doechii y Rosé aspiran a un hito histórico para el rap femenino y el k-pop, respectivamente.

Las carreras por otros récords en los Grammy

Por su parte, es Bruno Mars, que viene de ganar un Grammy en 2025, el que buscará situarse en solitario en el primer escalón del podio de las estrellas más ganadoras del premio de grabación del año, que hasta ahora comparte con el experimentado Paul Simon.

Nadie discute el lugar como heredero del funk moderno del cantante de ‘APT’ a pesar de que esperó casi diez años para lanzar un álbum —’The Romantic’ sale el próximo 26 de febrero— desde su última victoria en esta categoría de los Grammy gracias a ’24K Magic’.

Enfrente tendrá a Billie Eilish, quien con apenas 24 años ya posee dos de estos trofeos y busca el tercero para ubicarse como la mujer más exitosa de la historia en este apartado.

No es posible olvidarse de Lady Gaga, que si logra seis de las siete nominaciones por su oscuro y teatral ‘Mayhem’ puede superar a Adele y Beyoncé como la artista femenina más ganadora en una noche.

Por su parte, ‘Golden’, el éxito musical del fenómeno de Netflix ‘Kpop Demon Hunters’ busca poner la primera piedra para sumarse a otros nueve temas que han ganado en un mismo año el ‘doblete’ del Grammy y el Óscar a mejor canción.

Y para confirmarse como el máximo exponente en su género, Bad Bunny espera conquistar con ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ su tercer premio en la categoría de mejor álbum de música urbana, en la quinta ocasión que se entrega la estatuilla que solo han ganado Karol G y Residente. EFE/ir