Kelvin Aguirre: mensajes de EEUU y la OEA “son claros” exigen concluir el proceso electoral sin obstrucciones

Tegucigalpa- El exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, afirmó que los recientes pronunciamientos del Departamento de Estado de Estados Unidos y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) envían un mensaje claro y contundente: el proceso electoral en Honduras debe concluirse sin obstrucciones y en estricto apego a la ley.

Aguirre subrayó que respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas y respaldar el trabajo del CNE constituye una obligación democrática para todos los actores políticos, a fin de que el ente electoral pueda finalizar su labor y oficializar los resultados.

Las declaraciones del exfuncionario electoral se dan en reacción al anuncio desde Washington, donde la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos manifestó su “profunda preocupación” ante el hecho de que ciertos partidos y candidatos continúen perturbando el proceso electoral, poniendo en riesgo la culminación oficial de los resultados.

El mensaje apunta que el pueblo hondureño ha esperado demasiado”, la oficina estadounidense recalcó que es imperativo que todos los actores políticos cumplan de manera oportuna con sus obligaciones, permitiendo así que el CNE concluya su trabajo conforme a la ley.

En la misma línea, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos hizo un llamado urgente a las autoridades electorales de Honduras para que el escrutinio concluya lo antes posible, en estricto apego a la ley y con plenas garantías para todos los actores políticos y sociales.LB