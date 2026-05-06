Keityn, Romeo Santos, Daddy Yankee y canción de Karol G, los premiados de ASCAP latinos

Miami (EE.UU.).– Keityn, Romeo Santos y la canción ‘Si antes te hubiera conocido’, interpretada por Karol G, encabezaron este martes los Premios de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) a los principales creadores de la música latina del último año.

En la entrega de los galardones, realizada en un ceremonia en Miami, también fueron reconocidos Daddy Yankee como el compositor latino más premiado de todos los tiempos y Universal Music Publishing Group como Editora Latina del Año.

Keityn fue distinguido con su tercer galardón como Compositor Latino del Año de ASCAP, gracias a una serie de éxitos que dominaron las listas, entre ellos ‘Ángel’, ‘Coleccionando heridas’, ‘Cosas pendientes’, ‘Doblexxó’, ‘El amor de su vida’, ‘Hiekka’ y ‘Mi refe’.

«Creo que todos los que estamos aquí deberíamos sentirnos contentos, orgullosos y privilegiados de que somos un porcentaje muy pequeño los que podemos vivir de esto», expresó el colombiano.

«El premio es para todos los compositores», agregó Keityn, quien dijo que seguirá «dando un granito de arena para que la música latina siga llegando hasta donde está llegando».

Por su parte, Romeo Santos, quien no estuvo presente en la ceremonia, recibió el premio al Compositor/Artista Latino del Año de ASCAP por tercera ocasión. El llamado ‘Rey de la Bachata’ destacó con temas como ‘Angel’, ‘Desde hoy’ y ‘Khé’.

El reconocimiento a la Canción Latina del Año fue para ‘Si antes te hubiera conocido’, interpretada por Karol G y escrita por el compositor Rios.

El tema alcanzó el puesto número uno en la lista Billboard Hot Latin Songs durante 14 semanas y recientemente reingresó al ránking en la sexta posición tras la presentación de la artista en Coachella.

Uno de los momentos más destacados de la ceremonia fue el reconocimiento a Daddy Yankee, quien amplió su legado al convertirse en el compositor latino más premiado en la historia de ASCAP.

El artista sumó sus galardones número 63 y 64 por las canciones ‘Sonríele’ y ‘Latina foreva’. Desde 2005, el puertorriqueño ha sido reconocido en cada edición de estos premios.

«Para mí es un honor seguir haciendo música, escribiendo, compartiendo con todos ustedes muchas bendiciones siempre. Dios los bendiga», expresó el cantautor.

Otros ganadores incluyeron a Julito Gastón, quien obtuvo su primer premio por ‘Baile inolvidable’ de Bad Bunny; así como Feid por ‘Doblexxó’, ‘Háblame claro’ y ‘Verano rosa’; Justi Barreto por ‘NUEVAYoL’; Xavi por ‘En privado’ y ‘Flores’; Natanael Cano por ‘Presidente’; Tito El Bambino por ‘EoO’; Selena Gómez como coautora de ‘Ojos tristes’; y Danny Ocean por ‘Imagínate’.

Entre tanto, en el ámbito editorial, Universal Music Publishing Group fue nombrada Editora Latina del Año por cuarto año consecutivo, impulsada por una amplia lista de éxitos como ‘Ángel’, ‘Baile inolvidable’, ‘Carita linda’, ‘Cosas pendientes’, ‘Desde hoy’, ‘Doblexxó’, ‘DtMF’, ‘El clúb’, ‘En privado’, ‘EoO’, ‘Flores’, ‘Háblame claro’, ‘Khé?’, ‘KLOuFRENS’, ‘Moscow mule’, ‘NUEVAYoL’, ‘Ojos tristes’, ‘PERFuMITO NUEVO’, ‘Por mi México (remix)’, ‘Qué pasaría’, ‘VeLDÁ’, ‘Verano rosa’, ‘Voy a llevarte pa PR’ y ‘WELTITA’.

Los Premios ASCAP reconocen a los compositores y editores de las canciones latinas más interpretadas del año, con base en datos de difusión radial y reproducciones en plataformas digitales. EFE/ir