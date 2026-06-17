Keiko Fujimori adelanta por 37.000 votos a Roberto Sánchez con 99,1 % del escrutinio

Lima – La candidata derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) adelanta por 37.208 votos al izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) cuando el escrutinio de la votación de la segunda vuelta presidencial de Perú, celebrada el 7 de junio, llegó este miércoles al 99,169 %.

De acuerdo a la última actualización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) ha obtenido el 50,102 % del sufragio, con 9.138.562 votos, frente al 49,898 % del representante de Juntos por el Perú, que recibe 9.101.354 votos.

Por el momento, Sánchez obtuvo el 50,11 % del sufragio en Perú y Fujimori el 49,88 %, pero la derechista ganó con diferencia (63,28 %) entre los peruanos en el exterior contra el izquierdista (36,71 %).

Diez días después de la segunda ronda electoral, aún quedan 771 actas de votación observadas que deben ser evaluadas por los jurados electorales especiales (JEE), de un total de 92.766 actas emitidas por igual número de mesas de sufragio.

En los jurados especiales, las actas son revisadas por sus miembros para resolver las quejas presentadas generalmente por los grupos políticos en contienda, y de persistir las diferencias son enviadas a un nuevo recuento de votos en audiencia pública.

En este sentido, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que todavía hay 23 audiencias públicas pendientes (12,43 %), pero hay 42 audiencias públicas programadas (22,70 %) y ya se han realizado 117 audiencias (63,24 %).

El mayor número de actas que se deben observar se encuentran en Lima Este, donde en distritos como Ate hubo más de cien actas impugnadas por partidos políticos.

Una portavoz del JNE reiteró el lunes que el plazo máximo para la proclamación de los resultados finales de la segunda vuelta presidencial es a mediados de julio, a menos de dos semanas del cambio de mando e inicio del siguiente periodo gubernamental (2026-2031). EFE (AD)