Kast se reúne con Milei y anticipa una relación bilateral «como nunca antes se ha visto»

Buenos Aires – El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, se reunió este martes en Buenos Aires con el presidente argentino, Javier Milei, y anticipó una muy buena relación entre ambos países, a niveles que «nunca antes se ha visto».

«Vamos a tener una muy buena relación entre Argentina y Chile, como nunca antes se ha visto», expresó Kast a la prensa a las puertas de la Casa Rosada (sede de Gobierno).

Milei felicitó a Kast por su «glorioso» triunfo electoral del pasado domingo, mientras que la Presidencia argentina anunció que pondrán en marcha una hoja de ruta para el trabajo conjunto a partir de marzo «en materia de seguridad regional y fronteriza y lucha contra el crimen organizado transnacional», entre otros aspectos.

Además, destacó que la primera visita internacional de Kast tras los comicios haya sido a Argentina, algo que, explicó, «da cuenta de la importancia estratégica de la relación bilateral, que ingresará en una etapa de renovado impulso y compromiso frente a los principales desafíos de la agenda común, así como de los asuntos regionales y globales».

En su corta declaración a los medios, Kast explicó que está «en un proceso de recorrer algunos países y viendo como llevar a Chile buenos ejemplos».

En un comunicado, la Presidencia argentina anunció que Milei participará de la ceremonia de transmisión de mando presidencial en Chile el próximo 11 de marzo y anticipó su voluntad de «avanzar en la construcción y el afianzamiento de una relación fructífera y moderna, que potencie el desarrollo económico y la prosperidad» de ambos países.

«Los principios rectores que guiarán esta nueva etapa del relacionamiento bilateral serán, ante todo, la defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada, en un espíritu de cooperación y confianza mutua, y con la decidida voluntad política de inaugurar un camino sostenido de crecimiento para ambos países y de mayor seguridad en la región», añadió el texto.

Durante su visita a la Casa Rosada, Kast mantuvo también un encuentro con Luis Caputo, ministro de Economía argentino, y saludó a Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia.

Milei fue uno de los primeros líderes en felicitar este domingo a Kast, dijo que se trata de «un paso más» de la región en defensa de la libertad e instó a «trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad». JS